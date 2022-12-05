BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
05.12.2022 17:44
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
05/12/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 5 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084443
BIST
17:314.979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 15,72
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
17:3118,6396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
17:3119,6925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0632
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5969
17:311.071,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -5,20
|Açılış
|: 1.071,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.071,75
BIST En Aktif Hisseler17:31
|EMKEL
|5,17
|28.912.300
|% 10,00
|
|GLCVY
|31,68
|104.075.590
|% 10,00
|
|GLBMD
|12,87
|44.127.685
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.280.780
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|303.294.402
|% 9,99
|
|SNICA
|35,10
|1.434.505.719
|% -10,00
|
|SASA
|108,00
|742.517.222
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|368.518.415
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|105.876.328
|% -9,98
|
|MIATK
|117,40
|76.721.015
|% -9,97
|
|THYAO
|140,60
|13.024.332.078
|% 9,59
|
|EREGL
|42,76
|11.878.727.482
|% 3,24
|
|KRDMD
|16,23
|7.815.738.776
|% 9,96
|
|ASELS
|49,92
|5.141.271.080
|% 6,12
|
|EKGYO
|7,21
|3.946.655.035
|% 0,98
|
|EKGYO
|7,21
|3.946.655.035
|% 0,98
|
|KRDMD
|16,23
|7.815.738.776
|% 9,96
|
|ISCTR
|10,22
|2.963.292.391
|% -2,11
|
|EREGL
|42,76
|11.878.727.482
|% 3,24
|
|ADESE
|1,85
|426.854.116
|% 9,47
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6274
|18,6396
|% 0,03
|
|Euro
|19,6792
|19,6925
|% 0,32
|
|Sterlin
|22,7436
|22,8577
|% -0,33
|
|Frank
|19,7686
|19,8877
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9396
|4,9644
|% -0,06
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-9,01
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|-4,78
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.188
|7.250
|-24,00
|
|Yarım
|3.486
|3.544
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.748
|1.772
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,68
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|13,60
|13,62
|-0,25
|
|B. Petrol
|87,88
|87,88
|2,31
|