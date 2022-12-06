BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
06.12.2022 17:38
Piyasası'nda 6 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084894
BIST
17:394.999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 41,05
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
17:3918,6391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
17:3919,5837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0349
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
17:391.065,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,10
|Açılış
|: 1.065,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler17:39
|BARMA
|122,10
|32.867.000
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|RALYH
|33,72
|135.875.946
|% 9,98
|
|KONTR
|154,30
|777.493.664
|% 9,98
|
|PEKGY
|3,33
|369.521.060
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|411.923.681
|% -9,98
|
|YESIL
|4,00
|12.262.240
|% -9,91
|
|UFUK
|70,55
|6.780.848
|% -9,49
|
|SMRTG
|103,00
|1.052.519.787
|% -9,33
|
|KRDMD
|17,26
|13.192.369.628
|% 6,35
|
|THYAO
|135,90
|8.498.480.049
|% -1,95
|
|EREGL
|42,58
|6.750.289.094
|% 0,33
|
|SISE
|40,40
|4.875.787.581
|% 4,55
|
|AKBNK
|16,24
|4.130.563.918
|% -0,25
|
|KRDMD
|17,26
|13.192.369.628
|% 6,35
|
|EKGYO
|7,29
|3.987.315.510
|% 0,28
|
|ADESE
|1,84
|559.451.766
|% -0,54
|
|AKBNK
|16,24
|4.130.563.918
|% -0,25
|
|ISCTR
|10,23
|2.402.711.047
|% 0,79
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6367
|18,6391
|% 0,01
|
|Euro
|19,5753
|19,5837
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,6561
|22,7697
|% 0,13
|
|Frank
|19,7803
|19,8995
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9433
|4,9681
|% 0,01
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|10,76
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|5,49
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.164
|7.216
|48,00
|
|Yarım
|3.469
|3.528
|23,00
|
|Çeyrek
|1.740
|1.763
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,55
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|13,44
|13,46
|0,14
|
|B. Petrol
|82,11
|82,11
|-0,57
|
Seans Raporu
17:39
daha fazla
-
17:54ATAGY
Yüzde 6.33 oranında artışla 5.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 136, 073 adet işlem
-
17:53OBASE
Yüzde 6.18 oranında artışla 28.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 440, 518 adet işlem
-
17:52DGNMO
Yüzde 9.93 oranında artışla 8.41 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 862, 632 adet işlem
-
17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 05 artarak (% 0.94 ) 5, 369
-
17:51XU100
Endeks 4, 999 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 104, 153.00 milyon TL de