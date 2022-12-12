BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
12.12.2022 17:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
12/12/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 12 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086659
BIST
18:055.193
En Yüksek
|Değişim
|: 3,76%
|| 188,00
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.223
En Düşük
5.058
18:0518,6441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
18:0519,6338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7283
En Düşük
19,5838
18:051.068,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -7,76
|Açılış
|: 1.068,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.068,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASELS
|58,85
|7.601.447.460
|% 10,00
|
|SILVR
|17,60
|173.304.857
|% 10,00
|
|POLTK
|1.272,70
|32.416.916
|% 10,00
|
|HUNER
|14,09
|80.423.144
|% 9,99
|
|KOZAL
|466,80
|2.091.235.815
|% 9,99
|
|EMNIS
|62,00
|4.482.819
|% -7,05
|
|DOKTA
|51,00
|164.224.473
|% -7,02
|
|IDEAS
|48,10
|71.403.300
|% -5,31
|
|KAPLM
|116,70
|26.510.511
|% -3,87
|
|UFUK
|68,45
|4.965.526
|% -3,59
|
|THYAO
|145,00
|12.502.455.028
|% 2,84
|
|SAHOL
|40,80
|8.632.745.823
|% 1,75
|
|ASELS
|58,85
|7.601.447.460
|% 10,00
|
|EKGYO
|7,88
|5.641.480.275
|% 4,23
|
|YKBNK
|11,61
|5.562.833.025
|% 2,29
|
|EKGYO
|7,88
|5.641.480.275
|% 4,23
|
|SKBNK
|2,80
|1.355.707.962
|% 5,26
|
|YKBNK
|11,61
|5.562.833.025
|% 2,29
|
|TSKB
|4,19
|1.778.864.606
|% 5,81
|
|ISCTR
|11,13
|4.452.420.616
|% 5,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6407
|18,6441
|% 0,02
|
|Euro
|19,6225
|19,6338
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,7650
|22,8792
|% -0,07
|
|Frank
|19,8265
|19,9459
|% -0,15
|
|Riyal
|4,9417
|4,9665
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-12,31
|
|Altın Gr.
|1.068
|1.068
|-7,76
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.293
|-38,00
|
|Tam
|7.193
|7.249
|-16,00
|
|Yarım
|3.483
|3.544
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.747
|1.771
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|13,87
|13,89
|-0,16
|
|B. Petrol
|78,31
|78,31
|2,21
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KOZAA
Yüzde 9.83 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 426, 286 adet işlem
-
17:57ALFAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 280.30 lira fiyatla işlem gören hissede 763, 070 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 249, 75 artarak (% 4.66 ) 5, 606
-
17:56XU100
Endeks 5, 215 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 2 üstünde . İşlem hacmi 126, 081.00 milyon TL de
-
17:55SILVR
Yüzde 10.00 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 071, 112 adet işlem