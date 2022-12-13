BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
13.12.2022 17:40
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
13/12/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 13 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086917
BIST
18:005.256
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 63,16
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.299
En Düşük
5.180
18:0018,6462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
18:0019,8414
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,2058
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,8942
En Düşük
19,5690
18:001.092,86
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 26,33
|Açılış
|: 1.092,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.093,35
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler18:00
|SILVR
|19,36
|205.987.352
|% 10,00
|
|KRSTL
|9,46
|122.352.388
|% 10,00
|
|KRONT
|118,80
|81.833.315
|% 10,00
|
|PKART
|31,90
|13.718.274
|% 10,00
|
|ALFAS
|308,30
|282.906.285
|% 9,99
|
|EMNIS
|56,00
|3.434.034
|% -9,68
|
|SMRTG
|106,00
|773.139.083
|% -6,28
|
|EPLAS
|27,84
|45.162.072
|% -5,95
|
|AKSGY
|7,60
|112.423.500
|% -5,59
|
|AKGRT
|3,77
|324.991.119
|% -5,51
|
|KRDMD
|18,82
|11.264.966.060
|% 9,99
|
|EREGL
|43,24
|9.575.030.137
|% 4,24
|
|ASELS
|59,30
|8.125.083.663
|% 0,76
|
|THYAO
|144,20
|7.941.358.756
|% -0,55
|
|SISE
|41,22
|5.769.908.317
|% 2,90
|
|KRDMD
|18,82
|11.264.966.060
|% 9,99
|
|EKGYO
|7,90
|4.391.879.649
|% 0,25
|
|SKBNK
|2,77
|944.237.589
|% -1,07
|
|YKBNK
|11,56
|3.780.755.156
|% -0,43
|
|TSKB
|4,23
|1.345.998.231
|% 0,95
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|36,86
|
|Altın Gr.
|1.093
|1.093
|26,29
|
|Cumhuriyet
|7.255
|7.365
|72,00
|
|Tam
|7.333
|7.389
|146,00
|
|Yarım
|3.551
|3.613
|72,00
|
|Çeyrek
|1.781
|1.806
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,43
|0,47
|
|B. Petrol
|79,88
|79,88
|1,89
|
Seans Raporu
18:00
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17:58KRDMD
Yüzde 9.99 oranında artışla 18.82 lira fiyatla işlem gören hissede 595, 085, 154 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 79, 72 artarak (% 1.43 ) 5, 662
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17:57XU100
Endeks 5, 263 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 133, 217.00 milyon TL de
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17:57MGROS
Yüzde 8.05 oranında artışla 144.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 691, 291 adet işlem
-
17:55SOKM
Yüzde 6.26 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 268, 311 adet işlem