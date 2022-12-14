BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
14.12.2022 17:45
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
14/12/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 14 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087212
BIST
18:055.067
En Yüksek
|Değişim
|: -3,61%
|| -189,69
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.042
18:0518,6341
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0085
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
18:0519,8633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0479
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
18:051.084,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,92
|Açılış
|: 1.084,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|1.313,40
|325.924.154
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|545.305
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|841.371.229
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|OZSUB
|24,02
|92.093.348
|% 9,98
|
|IHGZT
|1,65
|288.400.389
|% -9,84
|
|YESIL
|4,35
|44.690.321
|% -9,56
|
|DGNMO
|8,91
|127.768.419
|% -9,27
|
|METRO
|2,11
|71.532.587
|% -9,05
|
|SNICA
|33,84
|423.240.615
|% -8,64
|
|KRDMD
|17,84
|16.063.551.208
|% -5,21
|
|THYAO
|137,90
|8.576.947.670
|% -4,24
|
|ASELS
|56,50
|8.529.677.086
|% -4,80
|
|AKBNK
|17,30
|6.480.187.519
|% -0,92
|
|VAKBN
|10,68
|6.313.780.775
|% 1,23
|
|KRDMD
|17,84
|16.063.551.208
|% -5,21
|
|EKGYO
|7,98
|5.692.022.923
|% 0,88
|
|SKBNK
|2,73
|1.921.392.434
|% -1,09
|
|VAKBN
|10,68
|6.313.780.775
|% 1,23
|
|YKBNK
|11,00
|5.453.007.446
|% -4,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6278
|18,6341
|% -0,05
|
|Euro
|19,8452
|19,8633
|% 0,24
|
|Sterlin
|23,0148
|23,1302
|% 0,18
|
|Frank
|20,0615
|20,1824
|% 0,40
|
|Riyal
|4,9429
|4,9677
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|0,13
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.085
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.288
|7.337
|-7,00
|
|Yarım
|3.529
|3.587
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.770
|1.793
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,28
|0,05
|
|B. Petrol
|82,08
|82,08
|1,40
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MAKTK
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 6.18 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 715, 721 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -102, 48 kaybederek (% -1.81 ) 5, 546
-
17:58XU100
Endeks 5, 171 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 62 altında . İşlem hacmi 145, 820.00 milyon TL de
-
17:58HEDEF
Yüzde -6.10 oranında düşüşle 21.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 964 adet işlem
-
17:57HUNER
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 13.70 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 036, 848 adet işlem