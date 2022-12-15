BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
15.12.2022 17:59
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
15/12/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 15 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087603
BIST
17:515.178
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 111,73
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.050
17:5118,6568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0347
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
17:5119,9342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0348
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
20,0335
En Düşük
19,7813
17:511.070,31
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -11,53
|Açılış
|: 1.070,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler17:49
|EPLAS
|28,82
|38.992.593
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|5.612.308
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.314.111
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|150.196.258
|% 9,99
|
|MZHLD
|12,15
|447.002.012
|% -10,00
|
|RALYH
|43,70
|482.835.042
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|271.987.192
|% -9,94
|
|ZEDUR
|43,90
|1.062.779
|% -8,16
|
|SILVR
|19,29
|242.602.351
|% -7,70
|
|THYAO
|139,00
|7.661.365.365
|% 1,46
|
|ASELS
|57,75
|7.299.513.019
|% 2,39
|
|AKBNK
|18,35
|5.512.702.824
|% 6,13
|
|ISCTR
|12,10
|5.394.530.103
|% 8,33
|
|KRDMD
|18,07
|5.236.914.327
|% 1,46
|
|SKBNK
|2,89
|1.960.685.637
|% 6,25
|
|EKGYO
|7,72
|5.180.983.062
|% -2,89
|
|ISCTR
|12,10
|5.394.530.103
|% 8,33
|
|VAKBN
|11,38
|3.796.909.615
|% 7,26
|
|YKBNK
|11,69
|3.786.202.599
|% 5,13
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6421
|18,6563
|% 0,18
|
|Euro
|19,9422
|19,9517
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,8974
|23,0122
|% -0,77
|
|Frank
|20,0819
|20,2028
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9440
|4,9688
|% 0,10
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-22,64
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.069
|-12,69
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.219
|7.278
|-50,00
|
|Yarım
|3.496
|3.558
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.778
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|13,98
|14,00
|-0,32
|
|B. Petrol
|82,62
|82,62
|-0,08
|
Seans Raporu
17:49
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 86, 94 artarak (% 1.60 ) 5, 522
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, AKBNK
-
17:59XU100
Endeks 5, 148 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 115, 530.00 milyon TL de
-
17:59RHEAG
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.07 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 918, 834 adet işlem
-
17:57MERCN
Yüzde 7.70 oranında artışla 43.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 365, 921 adet işlem