BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
16.12.2022 17:43
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
16/12/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 16 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088104
BIST
17:595.206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 17,25
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.155
17:5918,6492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0056
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
17:5919,8032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0188
|Açılış
|: 19,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
17:591.074,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 8,78
|Açılış
|: 1.074,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.074,87
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler17:57
|BRKSN
|25,30
|9.607.362
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|25.657.808
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.853.581
|% 9,99
|
|RYGYO
|13,68
|102.601.141
|% 9,97
|
|SKBNK
|3,20
|1.432.919.050
|% 9,97
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|ALFAS
|287,60
|327.128.814
|% -9,98
|
|RALYH
|39,34
|167.676.750
|% -9,98
|
|EUREN
|14,34
|1.026.749.286
|% -9,92
|
|MNDRS
|8,18
|45.595.378
|% -9,91
|
|PETKM
|19,13
|8.683.462.437
|% 5,23
|
|THYAO
|139,90
|6.402.931.303
|% -0,14
|
|VAKBN
|12,57
|6.401.862.792
|% 9,59
|
|YKBNK
|11,83
|5.794.663.173
|% -0,08
|
|AKBNK
|18,69
|5.071.854.977
|% 1,03
|
|EKGYO
|8,21
|4.830.213.339
|% 4,19
|
|VAKBN
|12,57
|6.401.862.792
|% 9,59
|
|YKBNK
|11,83
|5.794.663.173
|% -0,08
|
|SKBNK
|3,20
|1.432.919.050
|% 9,97
|
|PETKM
|19,13
|8.683.462.437
|% 5,23
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6252
|18,6593
|% 0,08
|
|Euro
|19,7971
|19,8100
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,6893
|22,8031
|% 0,24
|
|Frank
|19,9550
|20,0752
|% -0,20
|
|Riyal
|4,9395
|4,9643
|% -0,06
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|15,11
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.070
|4,37
|
|Cumhuriyet
|7.190
|7.298
|20,00
|
|Tam
|7.218
|7.276
|18,00
|
|Yarım
|3.496
|3.557
|9,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.778
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,25
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,81
|13,83
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,92
|78,92
|-2,29
|
Seans Raporu
17:57
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 5.17 oranında artışla 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 058, 678 adet işlem
-
17:58CCOLA
Yüzde 6.20 oranında artışla 208.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 163 adet işlem
-
17:57VKGYO
Yüzde 6.76 oranında artışla 5.37 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 978, 337 adet işlem
-
17:56KAPLM
Yüzde 5.77 oranında artışla 119.20 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 212 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 212 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 105, 487.00 milyon TL de