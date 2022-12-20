BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
20.12.2022 23:36
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
20/12/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 20 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088808
BIST
18:005.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 27,11
|Açılış
|: 5.409
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.446
En Düşük
5.344
18:0018,6518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 18,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7600
|
18,6760
En Düşük
18,6411
18:0019,8726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0633
|Açılış
|: 19,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9000
|
19,8726
En Düşük
19,8070
18:001.091,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,74
|Açılış
|: 1.091,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,08
En Düşük
1.089,52
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ALFAS
|292,60
|256.147.667
|% 10,00
|
|ISATR
|394.218,00
|720.018
|% 10,00
|
|PETUN
|63,85
|33.979.417
|% 9,99
|
|DITAS
|38,34
|53.621.237
|% 9,98
|
|TMPOL
|36,16
|57.113.602
|% 9,98
|
|OZSUB
|21,16
|39.944.063
|% -9,96
|
|RALYH
|32,90
|154.412.301
|% -9,37
|
|SKBNK
|3,21
|2.270.286.552
|% -8,81
|
|TSKB
|5,02
|2.349.331.054
|% -8,73
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|THYAO
|145,90
|10.762.159.297
|% 1,81
|
|ASELS
|61,00
|9.046.789.464
|% 2,61
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|YKBNK
|12,25
|6.751.975.534
|% -4,82
|
|ISCTR
|12,96
|6.403.362.856
|% -5,19
|
|SKBNK
|3,21
|2.270.286.552
|% -8,81
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|YKBNK
|12,25
|6.751.975.534
|% -4,82
|
|EKGYO
|8,19
|4.536.786.573
|% -1,09
|
|ISCTR
|12,96
|6.403.362.856
|% -5,19
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6472
|18,6502
|% -0,01
|
|Euro
|19,8060
|19,8665
|% 0,29
|
|Sterlin
|22,6696
|22,7833
|% 0,13
|
|Frank
|20,0673
|20,1882
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9462
|4,9710
|% 0,04
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.819
|0,14
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.090
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|7.263
|7.372
|49,00
|
|Tam
|7.334
|7.403
|6,00
|
|Yarım
|3.563
|3.619
|3,00
|
|Çeyrek
|1.781
|1.809
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,18
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,47
|14,50
|-0,00
|
|B. Petrol
|79,75
|79,75
|-0,02
|
Seans Raporu
18:00
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17:59TRCAS
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17:57YGGYO
Yüzde 5.51 oranında artışla 35.64 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 177 adet işlem
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17:56DITAS
Yüzde 7.29 oranında artışla 37.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 287, 262 adet işlem
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17:55OZKGY
Yüzde 5.85 oranında artışla 20.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 598, 115 adet işlem