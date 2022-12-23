BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
23.12.2022 17:47
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
23/12/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 23 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089536
BIST
18:055.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,56
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.457
En Düşük
5.371
18:0518,6970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0349
|Açılış
|: 18,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
18:0519,8472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0476
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8754
En Düşük
19,7573
18:051.078,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,55
|Açılış
|: 1.078,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.083,71
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TERA
|12,10
|173.587
|% 10,00
|
|ULUSE
|215,60
|32.132.370
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|83.681.626
|% 10,00
|
|AHGAZ
|79,85
|20.567.923
|% 9,99
|
|PLTUR
|19,49
|70.597.438
|% 9,99
|
|UZERB
|189,00
|1.247.380
|% -10,00
|
|GLRYH
|12,04
|252.955.483
|% -9,95
|
|KAPLM
|123,90
|41.913.947
|% -9,83
|
|IDEAS
|41,80
|36.352.976
|% -9,60
|
|OTTO
|95,00
|3.952.845
|% -9,52
|
|THYAO
|141,80
|5.402.916.803
|% -0,21
|
|ENKAI
|30,70
|5.330.057.709
|% 9,96
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|PETKM
|19,63
|3.689.485.321
|% 2,03
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|ISCTR
|13,01
|3.434.955.153
|% 1,09
|
|SKBNK
|3,14
|743.542.735
|% 0,32
|
|YKBNK
|12,11
|2.811.064.093
|% 0,33
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6685
|18,6970
|% 0,19
|
|Euro
|19,8042
|19,8472
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,4187
|22,5311
|% 0,11
|
|Frank
|19,9271
|20,0471
|% -0,15
|
|Riyal
|4,9522
|4,9770
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|2,60
|
|Altın Gr.
|1.079
|1.079
|3,95
|
|Cumhuriyet
|7.265
|7.374
|-15,00
|
|Tam
|7.288
|7.355
|37,00
|
|Yarım
|3.529
|3.598
|20,00
|
|Çeyrek
|1.770
|1.799
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,69
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,25
|0,11
|
|B. Petrol
|84,33
|84,33
|3,35
|