BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
30.12.2022 17:36
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
30/12/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 30 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091541
BIST
17:375.521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 44,05
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.507
17:3718,7231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0178
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
17:3719,9926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0300
En Düşük
19,9038
17:371.095,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,35
|Açılış
|: 1.095,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler17:37
|SANEL
|22,88
|10.001.132
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.399.338
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|92.194.820
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|AKSGY
|7,85
|103.148.688
|% 9,94
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|432.989.252
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|75.948.667
|% -9,98
|
|BRKVY
|36,86
|408.624.378
|% -6,40
|
|ASELS
|63,05
|10.096.165.587
|% 7,23
|
|THYAO
|141,60
|5.891.133.689
|% -0,49
|
|TUPRS
|533,30
|5.074.665.846
|% 5,29
|
|TCELL
|38,74
|5.033.643.590
|% 1,41
|
|TTKOM
|24,90
|4.309.942.608
|% 7,24
|
|EKGYO
|8,89
|4.178.187.355
|% 3,13
|
|DOHOL
|10,63
|3.690.266.118
|% 4,83
|
|YKBNK
|11,89
|2.783.676.598
|% -0,92
|
|PETKM
|20,16
|4.306.429.964
|% 1,51
|
|ISCTR
|12,90
|2.684.543.576
|% -0,15
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7130
|18,7231
|% 0,10
|
|Euro
|19,9880
|19,9926
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,5358
|22,6489
|% 0,13
|
|Frank
|20,2330
|20,3549
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9654
|4,9903
|% 0,11
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|4,95
|
|Altın Gr.
|1.096
|1.096
|4,78
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.400
|7.454
|21,00
|
|Yarım
|3.584
|3.643
|10,00
|
|Çeyrek
|1.797
|1.821
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,88
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,38
|14,41
|0,03
|
|B. Petrol
|83,47
|83,47
|0,01
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:51SMRTG
Yüzde 4.05 oranında artışla 87.35 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 248, 427 adet işlem
-
17:50XU100
Endeks 5, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 101, 056.00 milyon TL de
-
17:50EDIP
Yüzde 5.89 oranında artışla 12.23 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 294, 434 adet işlem
-
17:49ERCB
Yüzde 9.98 oranında artışla 178.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 669, 808 adet işlem
-
17:47KONYA
Yüzde 4.58 oranında artışla 3, 461.90 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 819 adet işlem