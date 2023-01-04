BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
04.01.2023 17:41
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
04/01/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 4 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093267
BIST
17:295.526
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -100,16
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.479
17:2918,7472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0255
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
17:2919,9140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1479
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
17:291.119,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 13,50
|Açılış
|: 1.119,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler17:28
|BFREN
|5.230,80
|315.315.018
|% 10,00
|
|EYGYO
|22,90
|16.615.026
|% 9,99
|
|POLTK
|1.792,80
|41.548.227
|% 9,99
|
|DYOBY
|29,20
|77.459.860
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|42.250.731
|% 9,94
|
|ULUSE
|225,00
|55.414.749
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|9.907.926
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|5.351.476
|% -9,93
|
|KLGYO
|3,62
|136.467.634
|% -9,73
|
|SANEL
|20,52
|25.000.420
|% -9,44
|
|EREGL
|42,70
|12.076.818.086
|% 1,09
|
|KRDMD
|19,71
|8.691.642.778
|% 4,78
|
|EKGYO
|9,41
|7.137.389.514
|% -0,11
|
|ASELS
|65,10
|6.570.967.874
|% -5,79
|
|THYAO
|144,50
|6.363.664.797
|% -1,97
|
|EKGYO
|9,41
|7.137.389.514
|% -0,11
|
|KRDMD
|19,71
|8.691.642.778
|% 4,78
|
|EREGL
|42,70
|12.076.818.086
|% 1,09
|
|YKBNK
|11,57
|3.239.982.207
|% -1,36
|
|ISCTR
|12,42
|3.155.487.689
|% -1,97
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7409
|18,7471
|% 0,14
|
|Euro
|19,9079
|19,9164
|% 0,76
|
|Sterlin
|22,5233
|22,6362
|% 0,82
|
|Frank
|20,1303
|20,2516
|% 1,08
|
|Riyal
|4,9706
|4,9956
|% 0,17
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|20,15
|
|Altın Gr.
|1.120
|1.120
|14,68
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.569
|7.626
|51,00
|
|Yarım
|3.665
|3.728
|25,00
|
|Çeyrek
|1.838
|1.864
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,60
|14,62
|0,19
|
|B. Petrol
|79,97
|79,97
|-2,13
|
Seans Raporu
17:28
daha fazla
-
17:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -124, 12 kaybederek (% -2.04 ) 5, 972
-
17:43XU100
Endeks 5, 516 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 96 altında . İşlem hacmi 112, 335.00 milyon TL de
-
17:43ZRGYO
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 5.51 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 532, 554 adet işlem
-
17:42PLTUR
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 13.49 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 052, 445 adet işlem
-
17:41VAKFN
Yüzde -4.98 oranında düşüşle 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 984, 725 adet işlem