BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
05.01.2023 17:49
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
05/01/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 5 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094302
BIST
18:055.116
En Yüksek
|Değişim
|: -7,37%
|| -407,08
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.116
18:0518,7733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0309
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
18:0519,7850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,1070
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,7674
18:051.106,07
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -11,82
|Açılış
|: 1.106,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.105,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.753,80
|211.984.476
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|6.679.494
|% 9,82
|
|DYOBY
|31,80
|305.724.875
|% 8,90
|
|DOGUB
|10,83
|70.377.671
|% 8,30
|
|CEOEM
|23,68
|67.739.881
|% 8,13
|
|ULUFA
|7,47
|32.234.715
|% -10,00
|
|ECZYT
|151,20
|122.736.467
|% -10,00
|
|IZMDC
|5,04
|109.983.993
|% -10,00
|
|SODSN
|32,22
|669.473
|% -10,00
|
|PNLSN
|33,48
|37.960.915
|% -10,00
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% -6,62
|
|THYAO
|135,20
|10.783.049.006
|% -6,44
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% -9,04
|
|ASELS
|58,90
|6.644.473.050
|% -9,59
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% -8,09
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% -6,62
|
|EKGYO
|8,48
|4.061.784.492
|% -9,98
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% -9,04
|
|YKBNK
|10,48
|3.153.909.952
|% -9,97
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% -8,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7691
|18,7733
|% 0,16
|
|Euro
|19,7699
|19,7850
|% -0,54
|
|Sterlin
|22,2817
|22,3935
|% -1,12
|
|Frank
|19,9834
|20,1038
|% -0,44
|
|Riyal
|4,9791
|5,0040
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|-20,92
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|-9,82
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.521
|7.598
|-28,00
|
|Yarım
|3.642
|3.714
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.827
|1.857
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,35
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|14,07
|14,09
|-0,25
|
|B. Petrol
|78,10
|78,10
|0,26
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DERIM, GOLTS, CRDFA, ENJSA, PNLSN, TEKTU, TSKB, KLSYN, RYSAS, UMPAS
-
17:49
SDTTR, CEOEM, UZERB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -408, 17 kaybederek (% -6.82 ) 5, 581
-
17:39XU100
Endeks 5, 136 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -7, 02 altında . İşlem hacmi 119, 860.00 milyon TL de
-
17:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, TKFEN, ASELS