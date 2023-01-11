BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
11.01.2023 17:38
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
11/01/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 11 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100448
BIST
17:224.738
En Yüksek
|Değişim
|: -5,00%
|| -249,63
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.738
17:2218,7821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0083
|Açılış
|: 79,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 80,1000
|
18,8841
En Düşük
18,6923
17:2220,2303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0686
|Açılış
|: 9,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3400
|
20,3201
En Düşük
20,0482
17:2214,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,04
|Açılış
|: 14,23
|
|Önceki Kapanış
|: 14,27
|
14,53
En Düşük
14,21
BIST En Aktif Hisseler17:22
|SDTTR
|56,65
|7.261.964
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.703.599
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|44.098.025
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|DOGUB
|11,40
|63.477.990
|% 7,65
|
|KONYA
|3.043,50
|203.710.220
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|358.230.984
|% -10,00
|
|MIPAZ
|11,52
|37.158.628
|% -10,00
|
|OYLUM
|4,14
|46.999.563
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.750.213
|% -10,00
|
|THYAO
|125,80
|8.267.891.872
|% -4,12
|
|EREGL
|36,84
|6.199.030.407
|% -2,69
|
|ASELS
|52,80
|5.614.534.707
|% -9,20
|
|KOZAL
|519,50
|4.454.023.057
|% -7,73
|
|TUPRS
|473,00
|4.432.665.174
|% -0,48
|
|EKGYO
|8,11
|3.240.620.537
|% -4,59
|
|YKBNK
|8,71
|3.325.018.759
|% -8,60
|
|KRDMD
|17,33
|4.247.784.726
|% -4,47
|
|SKBNK
|2,55
|585.607.641
|% -6,59
|
|KATMR
|2,09
|419.950.050
|% -9,91
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7783
|18,7821
|% 0,04
|
|Euro
|20,2185
|20,2303
|% 0,34
|
|Sterlin
|22,7020
|22,8159
|% -0,19
|
|Frank
|20,1283
|20,2496
|% -0,68
|
|Riyal
|4,9840
|5,0090
|% -0,03
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.873
|-5,79
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.667
|7.734
|-1,00
|
|Yarım
|3.724
|3.784
|0,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.892
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,52
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|0,07
|
|B. Petrol
|81,58
|81,58
|1,48
|