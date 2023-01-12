BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
12.01.2023 17:37
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
12/01/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 12 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101323
BIST
17:594.971
En Yüksek
|Değişim
|: 5,11%
|| 241,83
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.977
En Düşük
4.601
17:5918,7817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0072
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
17:5920,3155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1253
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,3626
En Düşük
20,1628
17:591.142,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 10,17
|Açılış
|: 1.142,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.148,22
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRDMA
|17,38
|366.863.621
|% 10,00
|
|ATSYH
|114,40
|5.712.684
|% 10,00
|
|SANKO
|23,78
|35.236.014
|% 9,99
|
|PRZMA
|7,82
|3.298.593
|% 9,99
|
|SDTTR
|62,30
|14.385.444
|% 9,97
|
|POLTK
|1.563,90
|120.521.233
|% -10,00
|
|VKING
|27,00
|1.457.271
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|15.626.989
|% -9,92
|
|DURDO
|40,80
|34.143.605
|% -6,55
|
|TERA
|24,60
|41.606.749
|% -4,87
|
|THYAO
|135,80
|13.291.604.595
|% 8,38
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 9,95
|
|EREGL
|39,58
|7.943.583.974
|% 7,44
|
|ASELS
|55,90
|6.034.438.845
|% 5,87
|
|KOZAL
|542,50
|5.693.381.356
|% 4,57
|
|EKGYO
|8,51
|4.741.797.532
|% 5,32
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,04
|3.356.634.150
|% 5,24
|
|SKBNK
|2,64
|871.078.236
|% 3,53
|
|PETKM
|17,42
|3.942.359.561
|% 4,50
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7788
|18,7817
|% 0,04
|
|Euro
|20,3074
|20,3155
|% 0,62
|
|Sterlin
|22,8013
|22,9156
|% 0,30
|
|Frank
|20,1281
|20,2494
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9857
|5,0107
|% 0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|15,72
|
|Altın Gr.
|1.142
|1.142
|9,40
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.713
|7.778
|45,00
|
|Yarım
|3.755
|3.806
|23,00
|
|Çeyrek
|1.883
|1.903
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|0,20
|
|B. Petrol
|84,08
|84,08
|1,41
|