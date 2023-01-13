BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
13.01.2023 17:49
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
13/01/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 13 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102190
BIST
18:054.985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 14,15
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
18:0518,7914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0078
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
18:0520,3347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0578
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2558
18:051.155,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 9,08
|Açılış
|: 1.155,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.158,20
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MANAS
|11,37
|103.276.399
|% 10,02
|
|ONCSM
|37,40
|6.427.901
|% 10,00
|
|BRKSN
|9,90
|3.317.334
|% 10,00
|
|BFREN
|4.875,20
|160.192.697
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.384.004
|% 10,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|OTTO
|85,85
|145.858
|% -8,67
|
|COSMO
|106,70
|13.343.125
|% -8,02
|
|EKGYO
|7,88
|4.463.691.853
|% -7,40
|
|ALFAS
|235,40
|332.065.394
|% -5,84
|
|THYAO
|134,70
|8.141.393.455
|% -0,81
|
|EREGL
|40,36
|6.168.107.534
|% 1,97
|
|ASELS
|55,25
|5.579.089.633
|% -1,16
|
|KRDMD
|18,67
|5.283.316.152
|% -1,22
|
|EKGYO
|7,88
|4.463.691.853
|% -7,40
|
|EKGYO
|7,88
|4.463.691.853
|% -7,40
|
|YKBNK
|9,21
|2.920.426.564
|% 1,88
|
|KRDMD
|18,67
|5.283.316.152
|% -1,22
|
|SKBNK
|2,63
|561.672.975
|% -0,38
|
|PETKM
|17,77
|3.435.899.460
|% 2,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7759
|18,8039
|% 0,11
|
|Euro
|20,2918
|20,3703
|% -0,11
|
|Sterlin
|22,8606
|22,9752
|% -0,04
|
|Frank
|20,1904
|20,3121
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9879
|5,0129
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|14,00
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|11,06
|
|Cumhuriyet
|7.780
|7.897
|71,00
|
|Tam
|7.862
|7.940
|130,00
|
|Yarım
|3.831
|3.885
|63,00
|
|Çeyrek
|1.921
|1.943
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,10
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|14,59
|14,60
|0,23
|
|B. Petrol
|84,95
|84,95
|0,92
|