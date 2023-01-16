BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
16.01.2023 17:48
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
16/01/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 16 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102641
BIST
18:055.208
En Yüksek
|Değişim
|: 4,47%
|| 222,81
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.208
En Düşük
4.981
18:0518,7902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 19,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
18:0520,3436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0073
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
18:051.157,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,83
|Açılış
|: 1.157,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SDTTR
|75,35
|352.904.622
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|3.144.207
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.755.423
|% 10,00
|
|SMRTG
|82,60
|155.519.351
|% 9,99
|
|TGSAS
|19,04
|11.466.811
|% 9,99
|
|POLTK
|1.640,00
|105.582.902
|% -4,66
|
|IMASM
|263,20
|26.895.002
|% -4,29
|
|ULUFA
|7,39
|9.830.788
|% -3,27
|
|BALAT
|23,90
|1.110.606
|% -3,24
|
|TERA
|22,50
|22.071.056
|% -3,18
|
|EKGYO
|8,18
|4.508.677.325
|% 3,81
|
|ODAS
|8,97
|3.430.845.162
|% -2,92
|
|PGSUS
|492,10
|1.551.645.015
|% 5,33
|
|ENJSA
|32,80
|818.545.768
|% 7,54
|
|TNZTP
|13,96
|768.391.997
|% 2,80
|
|ODAS
|8,97
|3.430.845.162
|% -2,92
|
|HLGYO
|5,17
|559.664.394
|% 9,77
|
|AKFGY
|4,63
|300.922.369
|% 2,66
|
|TNZTP
|13,96
|768.391.997
|% 2,80
|
|KLGYO
|2,93
|147.668.851
|% 4,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7884
|18,7902
|% 0,04
|
|Euro
|20,3378
|20,3436
|% -0,04
|
|Sterlin
|22,8366
|22,9511
|% -0,32
|
|Frank
|20,1858
|20,3074
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9878
|5,0128
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|-5,33
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|-2,68
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.914
|-62,00
|
|Tam
|7.836
|7.902
|92,00
|
|Yarım
|3.818
|3.867
|45,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.933
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,21
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,62
|14,65
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,54
|84,54
|-0,74
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PAMEL
Yüzde 9.96 oranında artışla 262.70 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 114 adet işlem
-
17:58TLMAN
Yüzde 9.96 oranında artışla 56.30 lira fiyatla işlem gören hissede 308, 256 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 167, 14 artarak (% 3.77 ) 4, 595
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAA, AKCNS, OTTO, SOKE, UMPAS, VKING, SMRTG, CMBTN, KERVN, TLMAN
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17:56
KNFRT, KOZAL, KTSKR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında