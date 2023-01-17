BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
17.01.2023 17:38
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
17/01/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 17 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102826
BIST
17:225.328
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 120,75
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.336
En Düşük
5.194
17:2218,7935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0083
|Açılış
|: 19,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
17:2220,4173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0845
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,4273
En Düşük
20,2241
17:221.156,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,29
|Açılış
|: 1.157,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.150,47
BIST En Aktif Hisseler17:22
|ARMDA
|337,70
|20.563.292
|% 10,00
|
|PCILT
|32,78
|39.005.966
|% 10,00
|
|DURDO
|44,22
|21.105.853
|% 10,00
|
|BEYAZ
|20,46
|31.890.993
|% 10,00
|
|GESAN
|242,50
|630.755.601
|% 9,98
|
|UMPAS
|4,81
|2.300.110
|% -9,93
|
|UZERB
|170,50
|1.221.701
|% -9,31
|
|POLTK
|1.523,90
|82.212.838
|% -7,08
|
|MSGYO
|6,99
|49.441.756
|% -5,92
|
|DIRIT
|6,66
|303.181
|% -4,86
|
|EREGL
|41,14
|10.723.481.024
|% 0,29
|
|KRDMD
|20,22
|9.638.084.345
|% 6,81
|
|THYAO
|146,90
|9.393.330.422
|% 1,73
|
|TUPRS
|571,80
|5.652.787.136
|% 5,83
|
|EKGYO
|8,58
|4.682.764.328
|% 4,89
|
|EKGYO
|8,58
|4.682.764.328
|% 4,89
|
|KRDMD
|20,22
|9.638.084.345
|% 6,81
|
|YKBNK
|9,90
|3.016.876.735
|% 1,75
|
|EREGL
|41,14
|10.723.481.024
|% 0,29
|
|VAKBN
|10,69
|2.470.514.829
|% 2,00
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7864
|18,7935
|% 0,04
|
|Euro
|20,4104
|20,4173
|% 0,42
|
|Sterlin
|22,9936
|23,1089
|% 0,66
|
|Frank
|20,3483
|20,4708
|% 0,75
|
|Riyal
|4,9885
|5,0135
|% 0,02
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|-1,88
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|11,00
|
|Tam
|7.855
|7.914
|14,00
|
|Yarım
|3.827
|3.873
|7,00
|
|Çeyrek
|1.920
|1.936
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,09
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,58
|14,60
|-0,12
|
|B. Petrol
|86,19
|86,19
|1,73
|
Seans Raporu
17:22
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-
17:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 132, 76 artarak (% 2.33 ) 5, 840
-
17:37XU100
Endeks 5, 331 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 37 üstünde . İşlem hacmi 108, 260.00 milyon TL de
-
17:36DURDO
Yüzde 10.00 oranında artışla 44.22 lira fiyatla işlem gören hissede 489, 331 adet işlem
-
17:35PEKGY
Yüzde 6.15 oranında artışla 3.45 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 017, 354 adet işlem
-
17:34SMRTG
Yüzde 7.69 oranında artışla 88.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 471, 360 adet işlem