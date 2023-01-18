BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
18.01.2023 17:40
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
18/01/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 18 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103038
BIST
17:595.384
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 69,14
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
17:5918,7941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0266
|Açılış
|: 19,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
17:5920,3675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1067
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4662
En Düşük
20,1554
17:591.155,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,37
|Açılış
|: 1.155,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.163,82
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MARTI
|4,73
|94.426.580
|% 10,00
|
|DURDO
|48,64
|24.045.849
|% 10,00
|
|BRKSN
|12,99
|13.104.550
|% 9,99
|
|ONCSM
|49,76
|3.006.848
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.645.221
|% 9,98
|
|ATSYH
|101,10
|5.074.008
|% -8,92
|
|DIRIT
|6,15
|590.438
|% -6,82
|
|ZEDUR
|58,15
|2.284.666
|% -6,51
|
|UMPAS
|4,89
|1.608.831
|% -5,42
|
|COSMO
|119,80
|2.833.825
|% -4,08
|
|THYAO
|149,10
|13.193.241.910
|% 1,15
|
|ASELS
|63,05
|9.402.311.909
|% 7,05
|
|EREGL
|40,58
|8.981.014.546
|% -0,78
|
|KOZAL
|565,00
|6.139.445.154
|% 1,58
|
|TUPRS
|586,00
|5.162.450.464
|% 2,88
|
|EKGYO
|8,42
|3.948.156.679
|% -1,98
|
|YKBNK
|9,66
|3.530.632.087
|% -1,33
|
|SKBNK
|2,88
|733.533.861
|% 2,13
|
|PETKM
|18,24
|4.424.776.849
|% -0,98
|
|AKBNK
|17,36
|4.193.006.340
|% -0,91
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7881
|18,7943
|% 0,14
|
|Euro
|20,3631
|20,3664
|% 0,52
|
|Sterlin
|23,2317
|23,3482
|% 1,08
|
|Frank
|20,5060
|20,6295
|% 1,13
|
|Riyal
|4,9894
|5,0144
|% 0,13
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|2,49
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|5,75
|
|Cumhuriyet
|7.838
|7.957
|32,00
|
|Tam
|7.847
|7.917
|33,00
|
|Yarım
|3.824
|3.874
|16,00
|
|Çeyrek
|1.918
|1.937
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,00
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,53
|14,55
|0,10
|
|B. Petrol
|87,30
|87,30
|1,38
|
Seans Raporu
17:59
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, SASA, KOZAA
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 36 artarak (% 0.96 ) 4, 779
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SDTTR, BEYAZ, FLAP, CEOEM, PRDGS, PCILT, YESIL, EDATA, YYAPI, MARTI
-
17:58
PENGD, ONCSM, PAPIL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
VKING, ENSRI, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında