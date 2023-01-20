BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
20.01.2023 17:37
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
20/01/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 20 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103487
BIST
17:365.471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 48,70
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.427
17:3618,8069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0185
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
17:3620,3438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0007
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
17:361.161,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -6,61
|Açılış
|: 1.162,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.161,32
BIST En Aktif Hisseler17:36
|ACSEL
|83,20
|45.482.888
|% 9,98
|
|SDTTR
|110,20
|334.674.577
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|37.049.160
|% 9,98
|
|ONCSM
|60,15
|4.041.719
|% 9,96
|
|SOKE
|14,57
|27.274.428
|% 9,96
|
|COSMO
|111,10
|3.149.419
|% -7,80
|
|ZOREN
|5,81
|751.465.792
|% -5,53
|
|KNFRT
|17,15
|35.224.660
|% -5,25
|
|ELITE
|41,78
|116.943.787
|% -4,87
|
|YGYO
|1,98
|14.363.416
|% -4,35
|
|THYAO
|152,90
|7.831.832.664
|% -1,10
|
|EREGL
|41,00
|6.444.028.031
|% 1,59
|
|PETKM
|18,42
|4.994.558.270
|% 2,05
|
|AKBNK
|18,52
|4.773.248.762
|% 5,29
|
|YKBNK
|10,10
|4.587.295.464
|% 4,12
|
|EKGYO
|8,55
|4.030.502.683
|% 1,42
|
|YKBNK
|10,10
|4.587.295.464
|% 4,12
|
|SKBNK
|2,98
|889.445.499
|% 4,56
|
|PETKM
|18,42
|4.994.558.270
|% 2,05
|
|AKBNK
|18,52
|4.773.248.762
|% 5,29
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8002
|18,8069
|% 0,10
|
|Euro
|20,3368
|20,3438
|% 0,00
|
|Sterlin
|23,1505
|23,2666
|% -0,25
|
|Frank
|20,2956
|20,4179
|% -0,71
|
|Riyal
|4,9926
|5,0177
|% 0,10
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-8,62
|
|Altın Gr.
|1.162
|1.162
|-5,99
|
|Cumhuriyet
|7.843
|7.962
|37,00
|
|Tam
|7.882
|7.936
|-52,00
|
|Yarım
|3.850
|3.883
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.925
|1.942
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,38
|14,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|86,39
|86,39
|0,23
|
Seans Raporu
17:36
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17:50XU100
Endeks 5, 468 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 92, 921.00 milyon TL de
-
17:50SELEC
Yüzde 4.81 oranında artışla 37.92 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 614, 236 adet işlem
-
17:49TURSG
Yüzde 7.31 oranında artışla 12.18 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 865, 145 adet işlem
-
17:48SAYAS
Yüzde 6.86 oranında artışla 40.82 lira fiyatla işlem gören hissede 821, 095 adet işlem
-
17:47SANFM
Yüzde 4.96 oranında artışla 20.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 041, 172 adet işlem