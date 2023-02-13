BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
13.02.2023 17:36
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
13/02/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 13 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112976
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0117
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0450
|
18,8523
En Düşük
18,7950
10:4220,1927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0759
|Açılış
|: 20,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3300
|
20,2176
En Düşük
20,0009
10:421.122,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -6,34
|Açılış
|: 1.122,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,82
|
1.130,12
En Düşük
1.122,20
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AGESA
|29,62
|24.235.277
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,16
|225.358.581
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AGESA
|29,62
|24.235.277
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,16
|225.358.581
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|SISE
|38,82
|2.525.319.934
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|OYAKC
|24,92
|2.314.635.355
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,34
|208.577.223
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8371
|18,8497
|% 0,09
|
|Euro
|20,1865
|20,1923
|% 0,38
|
|Sterlin
|22,7777
|22,8920
|% 0,64
|
|Frank
|20,3576
|20,4802
|% 0,26
|
|Riyal
|5,0052
|5,0303
|% 0,04
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-9,75
|
|Altın Gr.
|1.125
|1.125
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|7.592
|7.706
|-9,00
|
|Tam
|7.624
|7.688
|-7,00
|
|Yarım
|3.725
|3.762
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.881
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|13,30
|13,32
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,03
|86,03
|-0,36
|
Seans Raporu
10:42
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16:31
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