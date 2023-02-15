BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
15.02.2023 17:37
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
15/02/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 15 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113587
BIST
18:054.950
En Yüksek
|Değişim
|: 9,88%
|| 445,13
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.951
En Düşük
4.769
18:0518,8506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0160
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
18:0520,1283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,1075
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1080
18:051.110,76
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -12,78
|Açılış
|: 1.110,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|0,99
|33.291.176
|% 10,00
|
|ERSU
|6,27
|16.261.533
|% 10,00
|
|TUKAS
|18,48
|109.964.938
|% 10,00
|
|ALMAD
|4,18
|13.807.446
|% 10,00
|
|BIMAS
|132,00
|692.729.347
|% 10,00
|
|FLAP
|10,94
|265.696.022
|% -9,96
|
|PCILT
|24,66
|61.126.459
|% -6,94
|
|RODRG
|78,00
|71.037.427
|% -5,97
|
|BEYAZ
|20,04
|83.286.139
|% -4,66
|
|CEOEM
|15,82
|90.023.285
|% -3,95
|
|THYAO
|139,90
|2.841.682.082
|% 9,98
|
|ASELS
|58,20
|2.691.255.078
|% 9,92
|
|KOZAL
|543,60
|1.826.354.949
|% 10,00
|
|PGSUS
|504,50
|1.349.859.523
|% 9,98
|
|ENKAI
|28,08
|1.339.119.155
|% 9,95
|
|ALBRK
|3,47
|574.990.037
|% 9,81
|
|AKGRT
|2,96
|434.333.957
|% 2,78
|
|BSOKE
|5,74
|659.025.855
|% -0,17
|
|YKBNK
|8,94
|780.477.717
|% 9,96
|
|GSRAY
|8,63
|727.534.008
|% 2,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8456
|18,8537
|% 0,10
|
|Euro
|20,1218
|20,1252
|% -0,55
|
|Sterlin
|22,5583
|22,6714
|% -1,33
|
|Frank
|20,2975
|20,4198
|% -0,29
|
|Riyal
|5,0086
|5,0337
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|-24,14
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.111
|-12,67
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.544
|7.614
|-104,00
|
|Yarım
|3.685
|3.726
|-50,00
|
|Çeyrek
|1.843
|1.863
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,53
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|13,06
|13,08
|-0,17
|
|B. Petrol
|84,36
|84,36
|-1,22
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 496, 82 artarak (% 9.97 ) 5, 481
-
17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MACKO, AKPAZ
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, TCELL, BIMAS
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 401, 34 artarak (% 9.96 ) 4, 430
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, TCELL, UZERB, QUAGR, GWIND, OTKAR, NUHCM, KCHOL, ZRGYO, DOKTA