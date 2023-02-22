BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
22.02.2023 17:37
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
22/02/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 22 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116049
BIST
18:055.071
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -77,98
|Açılış
|: 5.163
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.175
En Düşük
5.047
18:0518,8734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 19,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,9106
En Düşük
18,8057
18:0520,0514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0400
|Açılış
|: 20,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4200
|
20,4070
En Düşük
20,0000
18:051.110,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,14
|Açılış
|: 1.110,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.120,22
En Düşük
1.110,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEGYO
|2,31
|11.098.307
|% 10,00
|
|KLSYN
|3,19
|86.995.213
|% 10,00
|
|ULUSE
|287,30
|27.438.304
|% 9,99
|
|CANTE
|68,30
|138.433.670
|% 9,98
|
|KAPLM
|92,60
|12.590.035
|% 9,98
|
|AKCNS
|76,50
|54.878.699
|% -10,00
|
|AFYON
|11,34
|174.236.443
|% -10,00
|
|RODRG
|63,90
|56.171.206
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|172.924.070
|% -10,00
|
|TUCLK
|31,32
|31.990.556
|% -10,00
|
|EREGL
|45,50
|8.390.887.030
|% -8,74
|
|KRDMD
|22,58
|4.718.764.980
|% -9,97
|
|THYAO
|136,40
|4.052.505.413
|% -0,80
|
|EKGYO
|8,04
|3.429.908.050
|% -9,97
|
|OYAKC
|41,52
|3.273.114.865
|% 3,59
|
|EKGYO
|8,04
|3.429.908.050
|% -9,97
|
|KRDMD
|22,58
|4.718.764.980
|% -9,97
|
|EREGL
|45,50
|8.390.887.030
|% -8,74
|
|YKBNK
|9,16
|1.618.794.921
|% 2,12
|
|AKBNK
|16,06
|2.486.656.923
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8652
|18,8734
|% 0,04
|
|Euro
|20,0424
|20,0514
|% -0,20
|
|Sterlin
|22,7169
|22,8308
|% -0,23
|
|Frank
|20,2212
|20,3430
|% -0,17
|
|Riyal
|5,0155
|5,0407
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-3,78
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.112
|-1,38
|
|Cumhuriyet
|7.591
|7.705
|-19,00
|
|Tam
|7.607
|7.671
|-28,00
|
|Yarım
|3.716
|3.754
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.877
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,60
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|13,09
|13,11
|-0,14
|
|B. Petrol
|80,69
|80,69
|-2,36
|