BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
23.02.2023 17:40
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
23/02/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 23 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlem Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116377
BIST
18:055.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 14,79
|Açılış
|: 5.057
|
|Önceki Kapanış
|: 5.071
|
5.118
En Düşük
5.044
18:0518,8775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0053
|Açılış
|: 19,1420
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1550
|
18,9095
En Düşük
18,8123
18:0519,9885
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0199
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
20,4295
En Düşük
19,9165
18:051.105,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,75
|Açılış
|: 1.105,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,98
|
1.113,07
En Düşük
1.102,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ONCSM
|78,10
|23.554.703
|% 10,00
|
|SDTTR
|92,95
|80.393.298
|% 10,00
|
|BAGFS
|30,58
|96.770.035
|% 10,00
|
|EGGUB
|82,60
|12.187.878
|% 9,99
|
|ULUSE
|316,00
|40.349.647
|% 9,99
|
|NUHCM
|148,50
|52.823.127
|% -10,00
|
|AKCNS
|68,85
|18.123.730
|% -10,00
|
|KONYA
|3.867,00
|130.905.401
|% -10,00
|
|NIBAS
|20,52
|42.732.732
|% -10,00
|
|CMBTN
|660,90
|15.177.927
|% -10,00
|
|KRDMD
|21,74
|7.215.218.733
|% -3,72
|
|EREGL
|44,38
|4.527.137.919
|% -2,46
|
|AKBNK
|16,11
|3.503.976.004
|% 0,31
|
|THYAO
|136,60
|3.087.930.838
|% 0,15
|
|OYAKC
|39,96
|2.996.290.410
|% -3,76
|
|KRDMD
|21,74
|7.215.218.733
|% -3,72
|
|EKGYO
|8,09
|2.095.325.910
|% 0,62
|
|AKBNK
|16,11
|3.503.976.004
|% 0,31
|
|YKBNK
|9,27
|1.815.862.769
|% 1,20
|
|IZMDC
|6,01
|802.433.028
|% -7,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8715
|18,8755
|% 0,02
|
|Euro
|19,9719
|19,9832
|% -0,13
|
|Sterlin
|22,5657
|22,6789
|% -0,41
|
|Frank
|20,1118
|20,2330
|% -0,32
|
|Riyal
|5,0141
|5,0392
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-2,71
|
|Altın Gr.
|1.104
|1.104
|-3,12
|
|Cumhuriyet
|7.547
|7.604
|-101,00
|
|Tam
|7.535
|7.607
|-34,00
|
|Yarım
|3.681
|3.722
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.840
|1.861
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,35
|21,38
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,92
|12,94
|-0,11
|
|B. Petrol
|81,83
|81,83
|1,23
|