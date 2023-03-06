BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
06.03.2023 17:37
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
06/03/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 06 Mart 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120529
BIST
18:055.392
En Yüksek
|Değişim
|: 3,45%
|| 179,93
|Açılış
|: 5.244
|
|Önceki Kapanış
|: 5.212
|
5.428
En Düşük
5.222
18:0518,8941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1400
|
18,9533
En Düşük
18,8123
18:0520,2121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0396
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3350
|
20,3097
En Düşük
20,0406
18:051.119,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,12
|Açılış
|: 1.119,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121,79
|
1.124,67
En Düşük
1.117,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BVSAN
|46,20
|59.504.609
|% 10,00
|
|KRGYO
|9,13
|24.175.515
|% 10,00
|
|ASTOR
|44,32
|2.237.490.861
|% 9,98
|
|MARKA
|5,51
|9.035.906
|% 9,98
|
|UZERB
|234,80
|3.489.829
|% 9,98
|
|ULUSE
|242,30
|496.300.986
|% -9,99
|
|KMPUR
|106,60
|342.190.729
|% -6,98
|
|SELGD
|6,60
|6.082.347
|% -5,58
|
|BASCM
|5,70
|1.453.094
|% -5,00
|
|KGYO
|31,58
|40.902.121
|% -4,30
|
|EREGL
|44,40
|9.703.700.618
|% 0,95
|
|THYAO
|142,40
|5.336.829.996
|% 2,67
|
|AKBNK
|18,75
|5.151.822.968
|% 7,70
|
|YKBNK
|10,74
|4.850.040.477
|% 8,92
|
|TUPRS
|622,40
|4.686.069.028
|% 1,95
|
|YKBNK
|10,74
|4.850.040.477
|% 8,92
|
|EKGYO
|8,35
|2.561.041.118
|% 3,21
|
|AKBNK
|18,75
|5.151.822.968
|% 7,70
|
|ISCTR
|12,96
|3.407.284.481
|% 9,92
|
|EREGL
|44,40
|9.703.700.618
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8314
|18,9115
|% 0,09
|
|Euro
|20,0957
|20,1462
|% -0,13
|
|Sterlin
|22,6178
|22,7312
|% -0,11
|
|Frank
|20,1880
|20,3096
|% -0,04
|
|Riyal
|5,0129
|5,0380
|% -0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.846
|-1,03
|
|Altın Gr.
|1.119
|1.120
|-2,24
|
|Cumhuriyet
|7.600
|7.715
|-13,00
|
|Tam
|7.594
|7.670
|-9,00
|
|Yarım
|3.710
|3.753
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.855
|1.877
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,04
|21,06
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,78
|-0,00
|
|B. Petrol
|86,25
|86,25
|0,42
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DURDO
Yüzde 7.98 oranında artışla 50.75 lira fiyatla işlem gören hissede 991, 024 adet işlem
-
17:57NTGAZ
Yüzde 9.98 oranında artışla 35.28 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 866, 586 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 196, 2 artarak (% 3.42 ) 5, 929
-
17:56XU100
Endeks 5, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 11 üstünde . İşlem hacmi 90, 818.00 milyon TL de
-
17:56GARAN
Yüzde 7.04 oranında artışla 25.56 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 862, 316 adet işlem