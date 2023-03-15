BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
15.03.2023 17:49
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
15/03/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 15 Mart 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125215
BIST
18:055.122
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -85,75
|Açılış
|: 5.224
|
|Önceki Kapanış
|: 5.207
|
5.239
En Düşük
5.065
18:0518,9914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0168
|Açılış
|: 19,2130
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,3433
En Düşük
18,9643
18:0520,0497
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -0,3160
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,7218
En Düşük
19,9745
18:051.181,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 19,51
|Açılış
|: 1.181,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161,82
|
1.183,81
En Düşük
1.151,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ETYAT
|5,61
|12.264.338
|% 10,00
|
|GOKNR
|17,71
|65.021.751
|% 10,00
|
|SDTTR
|128,80
|892.409.428
|% 9,99
|
|MIATK
|119,00
|1.396.333.992
|% 9,98
|
|VKING
|48,52
|38.102.366
|% 9,97
|
|DESPC
|15,66
|26.392.535
|% -9,95
|
|TUCLK
|28,48
|59.929.480
|% -9,93
|
|MMCAS
|4,64
|1.108.338
|% -9,90
|
|UFUK
|57,15
|4.347.706
|% -9,43
|
|RYSAS
|25,22
|44.713.993
|% -9,02
|
|ISCTR
|14,62
|6.522.140.712
|% 1,74
|
|TUPRS
|566,90
|4.644.864.911
|% 2,11
|
|AKBNK
|18,60
|4.182.727.204
|% 0,27
|
|YKBNK
|11,12
|3.770.047.902
|% -0,09
|
|ASTOR
|53,65
|3.708.449.605
|% 1,71
|
|ISCTR
|14,62
|6.522.140.712
|% 1,74
|
|YKBNK
|11,12
|3.770.047.902
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,21
|1.771.091.721
|% -4,63
|
|AKBNK
|18,60
|4.182.727.204
|% 0,27
|
|SKBNK
|2,35
|321.602.225
|% -3,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9845
|18,9910
|% 0,09
|
|Euro
|20,0262
|20,0429
|% -1,59
|
|Sterlin
|22,7516
|22,8657
|% -1,10
|
|Frank
|20,3939
|20,5168
|% -1,37
|
|Riyal
|5,0398
|5,0651
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|30,44
|
|Altın Gr.
|1.180
|1.180
|18,11
|
|Cumhuriyet
|7.886
|8.005
|84,00
|
|Tam
|7.953
|8.023
|109,00
|
|Yarım
|3.885
|3.926
|54,00
|
|Çeyrek
|1.943
|1.963
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|13,40
|13,42
|0,17
|
|B. Petrol
|72,43
|72,43
|-5,02
|