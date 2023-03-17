BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
17.03.2023 17:44
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
17/03/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 17 Mart 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125918
BIST
18:055.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -93,14
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
|
5.292
En Düşük
5.136
18:0519,0164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0271
|Açılış
|: 19,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2100
|
19,0440
En Düşük
18,9692
18:0520,2858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1469
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3124
En Düşük
20,0839
18:051.198,34
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 25,52
|Açılış
|: 1.198,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.200,71
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASTOR
|64,90
|6.347.837.127
|% 10,00
|
|ALFAS
|366,30
|1.107.429.974
|% 10,00
|
|AZTEK
|27,34
|194.774.071
|% 9,98
|
|TRCAS
|15,54
|48.817.205
|% 9,98
|
|TUCLK
|31,30
|49.413.318
|% 9,98
|
|MARKA
|10,60
|20.097.729
|% -9,94
|
|ETYAT
|5,41
|6.383.550
|% -8,92
|
|KRGYO
|12,83
|30.488.989
|% -7,56
|
|PENTA
|21,58
|595.631.018
|% -7,38
|
|OTTO
|87,95
|683.600
|% -7,27
|
|ASTOR
|64,90
|6.347.837.127
|% 10,00
|
|GOKNR
|21,42
|5.070.390.549
|% 9,96
|
|OYAKC
|41,16
|3.205.800.764
|% 0,68
|
|KONTR
|170,00
|1.579.281.523
|% 7,73
|
|SDTTR
|147,90
|1.182.022.577
|% 4,45
|
|GOKNR
|21,42
|5.070.390.549
|% 9,96
|
|ASTOR
|64,90
|6.347.837.127
|% 10,00
|
|SOKE
|18,50
|1.075.527.575
|% 3,53
|
|PENTA
|21,58
|595.631.018
|% -7,38
|
|MOBTL
|3,87
|83.461.326
|% -3,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0063
|19,0103
|% 0,11
|
|Euro
|20,2806
|20,2860
|% 0,73
|
|Sterlin
|23,0545
|23,1701
|% 0,49
|
|Frank
|20,3703
|20,4930
|% 0,03
|
|Riyal
|5,0446
|5,0699
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|42,12
|
|Altın Gr.
|1.197
|1.197
|24,10
|
|Cumhuriyet
|8.005
|8.126
|118,00
|
|Tam
|8.032
|8.127
|141,00
|
|Yarım
|3.938
|3.977
|69,00
|
|Çeyrek
|1.969
|1.988
|34,00
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,22
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|13,54
|13,55
|0,28
|
|B. Petrol
|72,70
|72,70
|-2,00
|