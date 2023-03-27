BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
27.03.2023 17:49
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
27/03/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 27 Mart 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128220
BIST
18:054.998
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -34,18
|Açılış
|: 5.065
|
|Önceki Kapanış
|: 5.032
|
5.074
En Düşük
4.998
18:0519,0898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0388
|Açılış
|: 19,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3550
|
19,2443
En Düşük
18,9751
18:0520,6237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1214
|Açılış
|: 20,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,7334
En Düşük
20,4199
18:051.198,81
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -13,16
|Açılış
|: 1.198,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.211,97
|
1.220,05
En Düşük
1.193,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUREN
|12,32
|770.639.649
|% 10,00
|
|DGATE
|15,51
|20.876.319
|% 10,00
|
|MARTI
|3,74
|130.268.668
|% 10,00
|
|BVSAN
|72,70
|360.535.594
|% 9,98
|
|DGGYO
|46,08
|78.435.778
|% 9,98
|
|CANTE
|52,60
|318.326.723
|% -9,93
|
|KRSTL
|10,43
|91.938.358
|% -9,93
|
|GMTAS
|11,06
|424.127.435
|% -9,93
|
|EPLAS
|42,10
|60.704.662
|% -7,92
|
|ONCSM
|146,80
|51.718.042
|% -7,67
|
|ASTOR
|60,70
|4.149.178.364
|% -5,01
|
|EREGL
|37,38
|4.143.845.693
|% 0,75
|
|AKFYE
|20,96
|3.373.022.289
|% 9,97
|
|KOZAL
|21,42
|2.646.193.427
|% -3,08
|
|GOKNR
|24,10
|2.588.355.734
|% -1,55
|
|EKGYO
|6,88
|1.242.831.890
|% -0,29
|
|AKFYE
|20,96
|3.373.022.289
|% 9,97
|
|KATMR
|1,32
|203.933.318
|% -2,94
|
|ISCTR
|13,62
|1.934.073.949
|% -1,66
|
|KOZAL
|21,42
|2.646.193.427
|% -3,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0856
|19,0898
|% 0,20
|
|Euro
|20,6102
|20,6237
|% 0,59
|
|Sterlin
|23,3716
|23,4888
|% 0,62
|
|Frank
|20,7372
|20,8621
|% 0,51
|
|Riyal
|5,0669
|5,0924
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|-24,95
|
|Altın Gr.
|1.198
|1.199
|-13,45
|
|Cumhuriyet
|8.103
|8.225
|-92,00
|
|Tam
|8.121
|8.222
|-117,00
|
|Yarım
|3.981
|4.023
|-58,00
|
|Çeyrek
|1.991
|2.012
|-28,00
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,01
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,09
|14,11
|-0,14
|
|B. Petrol
|77,85
|77,85
|3,26
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TTKOM
Yüzde 5.23 oranında artışla 18.52 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 564, 577 adet işlem
-
17:58KLMSN
Yüzde 6.88 oranında artışla 18.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 075, 215 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 99 artarak (% 0.04 ) 5, 540
-
17:57XU100
Endeks 5, 042 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 41, 027.00 milyon TL de
-
17:57BARMA
Yüzde 4.94 oranında artışla 16.37 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 758, 197 adet işlem