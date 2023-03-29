BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
29.03.2023 17:48
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
29/03/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 29 Mart 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129464
BIST
18:054.943
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 131,73
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.946
En Düşük
4.753
18:0519,1517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0361
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4300
|
19,3183
En Düşük
19,0959
18:0520,7793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0492
|Açılış
|: 21,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0250
|
21,0101
En Düşük
20,6798
18:051.211,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,98
|Açılış
|: 1.211,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.213,31
|
1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|71,50
|4.357.925
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|23.689.442
|% 10,00
|
|RODRG
|55,55
|18.825.689
|% 10,00
|
|DESPC
|18,83
|40.704.929
|% 9,99
|
|BEYAZ
|17,61
|68.530.940
|% 9,99
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% -10,00
|
|PAMEL
|254,70
|172.631.024
|% -10,00
|
|SAMAT
|21,00
|37.260.523
|% -9,95
|
|GOKNR
|20,04
|1.364.294.496
|% -9,89
|
|LIDFA
|6,03
|158.177.595
|% -9,87
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% -10,00
|
|ASTOR
|53,85
|7.126.326.743
|% -1,46
|
|THYAO
|124,60
|3.667.544.040
|% 4,36
|
|TUPRS
|536,50
|2.545.386.708
|% 4,70
|
|SISE
|42,98
|2.329.999.070
|% 2,33
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% -10,00
|
|EKGYO
|6,48
|1.511.914.560
|% 1,73
|
|ASTOR
|53,85
|7.126.326.743
|% -1,46
|
|KATMR
|1,33
|166.822.568
|% 3,91
|
|KOZAL
|20,80
|2.000.372.165
|% 2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.968
|-6,30
|
|Altın Gr.
|1.210
|1.210
|-2,93
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.281
|-19,00
|
|Tam
|8.175
|8.279
|-52,00
|
|Yarım
|4.008
|4.051
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.004
|2.026
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,35
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,35
|0,00
|
|B. Petrol
|78,33
|78,33
|0,19
|
Seans Raporu
18:05
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17:56RODRG
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17:55XU100
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17:55EMKEL
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17:54DGGYO
Yüzde 6.40 oranında artışla 52.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 088, 569 adet işlem
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17:53ALKA
Yüzde 5.32 oranında artışla 25.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 315, 688 adet işlem