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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

31.03.2023 17:43
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

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Türkçe
İşlem İptali

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
31/03/2023
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 31 Mart 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130441


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Gümüş Gr. 14,88 14,89 0,15  
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