BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
03.04.2023 17:47
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
03/04/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 03 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131246
BIST
18:054.839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 26,53
|Açılış
|: 4.806
|
|Önceki Kapanış
|: 4.813
|
4.852
En Düşük
4.680
18:0519,2034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0284
|Açılış
|: 84,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 79,8900
|
19,2155
En Düşük
19,1658
18:0520,9505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1589
|Açılış
|: 13,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0800
|
20,9867
En Düşük
20,7087
18:0514,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,03
|Açılış
|: 14,84
|
|Önceki Kapanış
|: 14,87
|
14,94
En Düşük
14,55
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|95,15
|1.739.098.145
|% 10,00
|
|RAYSG
|23,10
|30.750.092
|% 10,00
|
|ATSYH
|93,50
|7.394.074
|% 10,00
|
|OYAYO
|11,67
|29.065.840
|% 9,99
|
|BRKO
|4,63
|2.919.989
|% 9,98
|
|UZERB
|196,20
|2.877.345
|% -10,00
|
|BFREN
|4.413,30
|124.757.036
|% -10,00
|
|DGGYO
|38,66
|3.222.272
|% -9,97
|
|FENER
|51,95
|98.300.316
|% -9,97
|
|EMNIS
|37,28
|1.604.435
|% -9,95
|
|TUPRS
|564,40
|3.964.645.207
|% 6,47
|
|THYAO
|120,80
|3.432.922.029
|% 1,94
|
|EREGL
|35,30
|2.930.432.584
|% -0,28
|
|ISCTR
|12,19
|2.601.747.811
|% 1,19
|
|AKFYE
|15,49
|2.564.026.086
|% -9,42
|
|SKBNK
|2,57
|877.800.169
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,19
|2.601.747.811
|% 1,19
|
|EKGYO
|6,23
|1.061.170.254
|% 0,65
|
|AKFYE
|15,49
|2.564.026.086
|% -9,42
|
|YKBNK
|9,67
|1.340.886.114
|% 1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1986
|19,2032
|% 0,15
|
|Euro
|20,9253
|20,9488
|% 0,76
|
|Sterlin
|23,7024
|23,8213
|% 0,53
|
|Frank
|20,9260
|21,0520
|% 0,28
|
|Riyal
|5,1031
|5,1287
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|19,01
|
|Altın Gr.
|1.226
|1.226
|11,62
|
|Cumhuriyet
|8.256
|8.380
|50,00
|
|Tam
|8.299
|8.402
|84,00
|
|Yarım
|4.069
|4.111
|41,00
|
|Çeyrek
|2.034
|2.056
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,05
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,78
|14,80
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,37
|84,37
|4,48
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NETAS
Yüzde 7.17 oranında artışla 28.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 813, 377 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 4, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 50, 718.00 milyon TL de
-
17:57GEREL
Yüzde 5.05 oranında artışla 17.47 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 576, 517 adet işlem
-
17:55SKTAS
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 453, 363 adet işlem
-
17:54EKIZ
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 13.77 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 303 adet işlem