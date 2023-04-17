BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
17.04.2023 17:42
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
17/04/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 17 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139314
BIST
18:055.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -33,53
|Açılış
|: 5.112
|
|Önceki Kapanış
|: 5.093
|
5.138
En Düşük
5.057
18:0519,3867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0364
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0750
|
19,5831
En Düşük
19,3356
18:0521,2084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0754
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0400
|
21,5489
En Düşük
21,1570
18:051.242,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,80
|Açılış
|: 1.242,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,12
|
1.262,33
En Düşük
1.234,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CVKMD
|139,70
|5.379.149
|% 10,00
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
|
|KOPOL
|32,58
|4.496.496
|% 9,99
|
|KOZAA
|49,54
|1.413.498.464
|% 9,99
|
|QNBFL
|92,50
|927.599
|% 9,99
|
|LIDER
|108,00
|35.877.241
|% -10,00
|
|PAMEL
|236,70
|59.751.488
|% -10,00
|
|ATSYH
|97,20
|4.256.434
|% -10,00
|
|BRKO
|4,14
|1.790.985
|% -10,00
|
|IMASM
|396,50
|129.086.102
|% -9,99
|
|THYAO
|135,70
|4.188.480.708
|% 0,97
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
|
|EREGL
|35,14
|1.630.038.527
|% -1,57
|
|AKBNK
|17,88
|1.508.553.473
|% 1,76
|
|HEKTS
|29,12
|1.446.157.415
|% 2,54
|
|EKGYO
|6,80
|1.149.856.089
|% -1,02
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,01
|1.320.151.523
|% -0,91
|
|YKBNK
|10,15
|1.025.495.990
|% -1,07
|
|SKBNK
|2,44
|223.539.588
|% -1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3824
|19,3867
|% 0,19
|
|Euro
|21,1895
|21,2084
|% -0,35
|
|Sterlin
|23,8830
|24,0028
|% -0,28
|
|Frank
|21,4675
|21,5968
|% -0,45
|
|Riyal
|5,1529
|5,1787
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.993
|-11,80
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.241
|-6,03
|
|Cumhuriyet
|8.755
|8.887
|-11,00
|
|Tam
|8.758
|8.893
|102,00
|
|Yarım
|4.277
|4.352
|50,00
|
|Çeyrek
|2.139
|2.176
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,95
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|15,53
|15,54
|-0,24
|
|B. Petrol
|84,66
|84,66
|-1,65
|