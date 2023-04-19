BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
19.04.2023 17:42
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
19/04/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 19 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140118
BIST
18:055.061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 42,52
|Açılış
|: 5.026
|
|Önceki Kapanış
|: 5.019
|
5.093
En Düşük
4.975
18:0519,4054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0045
|Açılış
|: 20,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0880
|
19,6400
En Düşük
19,3794
18:0521,3277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0496
|Açılış
|: 22,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9800
|
21,5151
En Düşük
21,1806
18:051.241,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -9,20
|Açılış
|: 1.241,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,58
|
1.252,44
En Düşük
1.228,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKART
|24,64
|13.036.693
|% 10,00
|
|HALKB
|12,55
|510.283.739
|% 9,99
|
|KOPOL
|39,40
|766.883.073
|% 9,99
|
|GESAN
|84,80
|1.494.911.773
|% 9,99
|
|MEPET
|4,63
|30.651.560
|% 9,98
|
|KERVN
|0,90
|4.252.595
|% -10,00
|
|IMASM
|51,45
|264.896.075
|% -9,97
|
|AKMGY
|79,80
|18.232.990
|% -9,97
|
|DIRIT
|6,90
|892.510
|% -7,01
|
|BURVA
|35,14
|61.550.104
|% -6,54
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
|
|THYAO
|134,70
|2.707.395.394
|% -1,10
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
|
|KOZAA
|46,00
|2.357.065.853
|% -1,12
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
|
|YKBNK
|10,50
|1.789.264.333
|% 2,44
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
|
|EKGYO
|6,80
|1.007.702.987
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4003
|19,4054
|% 0,02
|
|Euro
|21,2895
|21,3277
|% 0,23
|
|Sterlin
|24,0574
|24,1780
|% 0,11
|
|Frank
|21,5097
|21,6392
|% -0,21
|
|Riyal
|5,1575
|5,1834
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.992
|-13,70
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|-8,37
|
|Cumhuriyet
|8.924
|9.059
|93,00
|
|Tam
|8.963
|9.150
|100,00
|
|Yarım
|4.377
|4.480
|49,00
|
|Çeyrek
|2.189
|2.247
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,72
|15,74
|0,03
|
|B. Petrol
|83,47
|83,47
|-1,30
|