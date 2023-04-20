BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
20.04.2023 13:16
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
20/04/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 20 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlem Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140320
BIST
12:355.012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -48,88
|Açılış
|: 5.037
|
|Önceki Kapanış
|: 5.061
|
5.037
En Düşük
4.998
12:3519,4039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 20,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5100
|
19,4593
En Düşük
19,3740
12:3521,2791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0337
|Açılış
|: 22,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4100
|
21,6321
En Düşük
21,2047
12:351.246,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,91
|Açılış
|: 1.246,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,08
|
1.250,74
En Düşük
1.241,02
BIST En Aktif Hisseler12:35
|MEPET
|5,09
|8.568.460
|% 9,94
|
|KLMSN
|20,40
|37.518.448
|% 9,91
|
|GEREL
|17,30
|22.053.096
|% 8,53
|
|AVTUR
|4,11
|5.651.640
|% 8,16
|
|FORMT
|2,79
|49.426.781
|% 7,72
|
|IMASM
|46,32
|27.221.007
|% -9,97
|
|CVKMD
|152,10
|1.742.328.101
|% -9,95
|
|VKGYO
|3,19
|93.749.075
|% -7,00
|
|GESAN
|79,20
|734.898.501
|% -6,60
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% -5,63
|
|KOPOL
|37,50
|2.216.529.008
|% -4,82
|
|HALKB
|12,45
|2.014.968.926
|% -0,80
|
|CVKMD
|152,10
|1.742.328.101
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% -5,63
|
|GARAN
|28,14
|941.316.297
|% -4,61
|
|HALKB
|12,45
|2.014.968.926
|% -0,80
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% -5,63
|
|ISCTR
|11,86
|869.844.431
|% -3,50
|
|YKBNK
|10,17
|703.792.448
|% -3,14
|
|METRO
|1,86
|120.452.857
|% 3,33
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3996
|19,4026
|% 0,04
|
|Euro
|21,2735
|21,2779
|% 0,15
|
|Sterlin
|24,0055
|24,1259
|% -0,19
|
|Frank
|21,5537
|21,6836
|% 0,13
|
|Riyal
|5,1580
|5,1839
|% 0,03
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.998
|2,93
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.247
|3,19
|
|Cumhuriyet
|8.945
|9.080
|21,00
|
|Tam
|8.959
|9.099
|-66,00
|
|Yarım
|4.376
|4.445
|-42,00
|
|Çeyrek
|2.188
|2.236
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,26
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,77
|15,79
|0,00
|
|B. Petrol
|81,86
|81,86
|-1,26
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
-
15:26
EKIZ, KIMMR, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:15VKGYO
Yüzde -7.00 oranında düşüşle 3.19 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 008, 456 adet işlem
-
15:11
EKIZ, GEREL, KLMSN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:11
VKGYO, GESAN, PKART değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:56
AVTUR, AVGYO, GEREL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında