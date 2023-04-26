BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
26.04.2023 17:37
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
26/04/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 26 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlem Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141305
BIST
18:054.784
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -107,51
|Açılış
|: 4.886
|
|Önceki Kapanış
|: 4.891
|
4.901
En Düşük
4.749
18:0519,4657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0407
|Açılış
|: 20,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,4925
En Düşük
19,4034
18:0521,4768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1643
|Açılış
|: 22,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3600
|
21,5621
En Düşük
21,2731
18:051.246,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,38
|Açılış
|: 1.246,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,10
|
1.254,91
En Düşük
1.243,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRTRK
|19,36
|920.239
|% 10,00
|
|EUPWR
|59,40
|50.436.540
|% 10,00
|
|ALFAS
|342,50
|829.522.228
|% 9,99
|
|KOPOL
|48,76
|3.231.763.569
|% 9,97
|
|IHAAS
|173,30
|34.640.560
|% 9,96
|
|BRKO
|4,06
|2.462.173
|% -9,98
|
|ISBTR
|39.000,00
|476.170
|% -9,97
|
|IMASM
|33,80
|179.085.515
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,38
|194.218.333
|% -9,88
|
|SKTAS
|4,03
|68.132.432
|% -9,84
|
|THYAO
|130,00
|4.048.642.812
|% -2,77
|
|KOPOL
|48,76
|3.231.763.569
|% 9,97
|
|EREGL
|32,90
|2.889.312.329
|% -3,69
|
|ASTOR
|49,00
|2.403.858.901
|% 0,16
|
|KOZAL
|20,14
|1.993.383.700
|% -4,28
|
|EKGYO
|6,23
|772.704.495
|% -2,96
|
|ISCTR
|11,21
|1.380.664.937
|% -1,92
|
|YKBNK
|9,80
|1.090.731.611
|% -1,01
|
|KOZAL
|20,14
|1.993.383.700
|% -4,28
|
|KRDMD
|16,03
|1.527.771.302
|% -5,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4198
|19,4233
|% -0,01
|
|Euro
|21,4735
|21,4842
|% 0,81
|
|Sterlin
|24,1549
|24,2761
|% 0,50
|
|Frank
|21,7211
|21,8519
|% 0,15
|
|Riyal
|5,1625
|5,1884
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.997
|1.997
|-0,19
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|9.062
|9.199
|72,00
|
|Tam
|9.121
|9.311
|22,00
|
|Yarım
|4.452
|4.546
|11,00
|
|Çeyrek
|2.233
|2.290
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|15,59
|15,60
|-0,03
|
|B. Petrol
|80,31
|80,31
|-0,28
|