BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
02.05.2023 17:38
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
02/05/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 02 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144795
BIST
17:584.500
En Yüksek
|Değişim
|: -2,56%
|| -118,15
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.499
17:5819,4677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0283
|Açılış
|: 20,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
17:5821,4155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0475
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
17:581.255,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 15,76
|Açılış
|: 1.255,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.259,77
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler17:56
|GRTRK
|25,74
|8.204.393
|% 10,00
|
|ORCAY
|7,60
|105.805.939
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|9.954.881
|% 9,99
|
|ULAS
|15,86
|12.127.425
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|32.329.794
|% 9,98
|
|BRKVY
|18,73
|6.874.827
|% -10,30
|
|KOPOL
|45,00
|1.985.257.867
|% -10,00
|
|DAPGM
|35,46
|23.343.806
|% -10,00
|
|FLAP
|7,11
|167.732.603
|% -10,00
|
|OSMEN
|66,25
|22.362.618
|% -9,99
|
|THYAO
|127,30
|3.896.248.761
|% -0,39
|
|EREGL
|32,40
|2.297.697.975
|% -2,23
|
|KOPOL
|45,00
|1.985.257.867
|% -10,00
|
|EUPWR
|78,95
|1.884.980.312
|% 9,96
|
|SISE
|36,70
|1.698.171.460
|% -0,43
|
|EKGYO
|5,80
|946.800.500
|% -3,49
|
|YKBNK
|9,30
|1.095.370.892
|% -1,80
|
|ADESE
|1,26
|120.299.903
|% 0,00
|
|KOZAL
|18,00
|1.593.362.508
|% -4,66
|
|ISCTR
|10,70
|878.035.224
|% -1,20
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4604
|19,4646
|% 0,13
|
|Euro
|21,4119
|21,4312
|% 0,30
|
|Sterlin
|24,1754
|24,2967
|% -0,23
|
|Frank
|21,6663
|21,7968
|% 0,13
|
|Riyal
|5,1738
|5,1998
|% 0,05
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|25,48
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.257
|16,55
|
|Cumhuriyet
|8.957
|9.093
|-145,00
|
|Tam
|9.185
|9.479
|126,00
|
|Yarım
|4.456
|4.608
|48,00
|
|Çeyrek
|2.231
|2.297
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,21
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|15,75
|15,77
|0,12
|
|B. Petrol
|76,33
|76,33
|-2,98
|