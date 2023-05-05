BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
05.05.2023 17:38
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
05/05/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 05 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147480
BIST
17:264.401
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
|| -83,28
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.378
17:2619,4968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0279
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5082
En Düşük
19,3665
17:2621,4729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 22,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,3927
17:261.257,86
En Yüksek
|Değişim
|: -2,11%
|| -27,08
|Açılış
|: 1.257,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.253,38
BIST En Aktif Hisseler17:26
|HURGZ
|4,40
|3.238.800
|% 10,00
|
|DAGHL
|11,06
|11.531.256
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|158.239.031
|% 9,93
|
|SELVA
|9,42
|102.239.740
|% 9,66
|
|KLSYN
|2,99
|17.848.041
|% 9,12
|
|PAMEL
|145,80
|74.036.878
|% -10,00
|
|ALFAS
|291,80
|793.050.090
|% -9,99
|
|EUPWR
|70,00
|2.274.106.338
|% -9,97
|
|GRTRK
|28,02
|944.227.091
|% -9,96
|
|GESAN
|50,40
|732.194.563
|% -9,84
|
|ASTOR
|46,16
|2.926.797.275
|% 2,12
|
|EUPWR
|70,00
|2.274.106.338
|% -9,97
|
|THYAO
|125,50
|2.017.995.758
|% -1,72
|
|KOZAL
|16,28
|1.708.464.123
|% -2,51
|
|GUBRF
|219,10
|1.623.709.020
|% 3,45
|
|EKGYO
|5,30
|738.673.671
|% -3,28
|
|KOZAL
|16,28
|1.708.464.123
|% -2,51
|
|ISCTR
|10,63
|901.156.263
|% -0,19
|
|YKBNK
|9,17
|651.814.201
|% -1,82
|
|ASTOR
|46,16
|2.926.797.275
|% 2,12
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4931
|19,4968
|% 0,14
|
|Euro
|21,4649
|21,4729
|% 0,05
|
|Sterlin
|24,5217
|24,6447
|% 0,38
|
|Frank
|21,7316
|21,8625
|% -0,83
|
|Riyal
|5,1832
|5,2092
|% 0,05
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.009
|-41,63
|
|Altın Gr.
|1.259
|1.259
|-25,66
|
|Cumhuriyet
|9.168
|9.306
|-25,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.514
|4.627
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.236
|2.307
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,39
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|15,90
|15,92
|-0,41
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|2,78
|
Seans Raporu
17:26
daha fazla
-
17:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -95, 46 kaybederek (% -1.93 ) 4, 857
-
17:47LIDER
Yüzde -7.82 oranında düşüşle 71.90 lira fiyatla işlem gören hissede 213, 429 adet işlem
-
17:46SKTAS
Yüzde -5.57 oranında düşüşle 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 117, 439 adet işlem
-
17:44GWIND
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 13.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 554, 573 adet işlem
-
17:42XU100
Endeks 4, 401 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 86 altında . İşlem hacmi 28, 773.00 milyon TL de