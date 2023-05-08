BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
08.05.2023 17:52
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
08/05/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 08 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148171
BIST
17:594.562
En Yüksek
|Değişim
|: 3,66%
|| 161,18
|Açılış
|: 4.433
|
|Önceki Kapanış
|: 4.401
|
4.578
En Düşük
4.374
17:5919,5055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0083
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5050
|
19,6977
En Düşük
19,4540
17:5921,5108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0107
|Açılış
|: 22,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4700
|
21,5849
En Düşük
21,4429
17:591.272,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,25
|Açılış
|: 1.272,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,25
|
1.278,51
En Düşük
1.262,37
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GSRAY
|9,68
|414.296.052
|% 10,00
|
|KAPLM
|76,45
|10.134.422
|% 10,00
|
|BURVA
|33,04
|33.372.851
|% 9,99
|
|BURCE
|75,40
|48.875.915
|% 9,99
|
|OSMEN
|65,55
|5.727.519
|% 9,98
|
|GRTRK
|25,22
|156.782.535
|% -9,99
|
|NETAS
|26,46
|21.169.017
|% -9,94
|
|LIDER
|64,80
|55.437.983
|% -9,94
|
|POLHO
|8,12
|208.155.211
|% -9,78
|
|ULAS
|12,75
|6.138.697
|% -8,60
|
|THYAO
|132,80
|3.533.215.468
|% 5,82
|
|KRDMD
|14,43
|2.566.221.955
|% 7,53
|
|EREGL
|30,62
|2.237.778.081
|% 2,20
|
|ISCTR
|11,71
|2.105.421.692
|% 9,95
|
|SISE
|38,40
|1.905.064.185
|% 4,23
|
|EKGYO
|5,55
|1.041.718.791
|% 5,11
|
|ISCTR
|11,71
|2.105.421.692
|% 9,95
|
|KRDMD
|14,43
|2.566.221.955
|% 7,53
|
|YKBNK
|9,91
|1.755.671.838
|% 7,72
|
|SKBNK
|2,24
|352.419.460
|% 6,67
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5018
|19,5067
|% -0,04
|
|Euro
|21,5008
|21,5143
|% 0,07
|
|Sterlin
|24,5667
|24,6899
|% -0,04
|
|Frank
|21,8563
|21,9880
|% 0,11
|
|Riyal
|5,1857
|5,2117
|% -0,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.028
|2.029
|11,02
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.272
|5,54
|
|Cumhuriyet
|9.231
|9.371
|19,00
|
|Tam
|9.182
|9.416
|5,23
|
|Yarım
|4.545
|4.630
|1,00
|
|Çeyrek
|2.251
|2.301
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,66
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|16,07
|16,08
|-0,04
|
|B. Petrol
|76,91
|76,91
|1,61
|