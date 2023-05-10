BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
10.05.2023 17:40
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
10/05/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 10 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149695
BIST
17:594.494
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -41,72
|Açılış
|: 4.544
|
|Önceki Kapanış
|: 4.536
|
4.555
En Düşük
4.486
17:5919,5447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0317
|Açılış
|: 20,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5950
|
19,5769
En Düşük
19,4851
17:5921,4387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0505
|Açılış
|: 22,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4600
|
21,5109
En Düşük
21,3125
17:591.272,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,95
|Açılış
|: 1.272,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.276,73
|
1.287,00
En Düşük
1.270,15
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRSAN
|137,50
|292.056.709
|% 10,00
|
|EGPRO
|58,85
|40.958.658
|% 10,00
|
|ULAS
|15,42
|9.364.452
|% 9,99
|
|MTRYO
|3,21
|1.977.634
|% 9,93
|
|FADE
|8,32
|7.391.255
|% 9,91
|
|IZINV
|19,55
|11.117.372
|% -9,99
|
|TUKAS
|10,92
|194.441.237
|% -9,98
|
|AVHOL
|21,12
|4.388.018
|% -9,97
|
|GRTRK
|20,44
|148.315.172
|% -9,96
|
|NETAS
|21,58
|50.412.516
|% -9,40
|
|ISCTR
|12,82
|5.629.788.341
|% 5,78
|
|KCHOL
|87,85
|3.492.555.715
|% 1,15
|
|THYAO
|126,80
|2.829.393.107
|% -1,55
|
|SISE
|36,74
|2.264.727.202
|% -2,03
|
|YKBNK
|10,49
|2.154.879.823
|% 0,96
|
|ISCTR
|12,82
|5.629.788.341
|% 5,78
|
|YKBNK
|10,49
|2.154.879.823
|% 0,96
|
|EKGYO
|5,45
|725.253.911
|% -0,73
|
|DOHOL
|8,38
|753.087.269
|% -4,66
|
|TSKB
|4,11
|344.840.878
|% -2,38
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5358
|19,5459
|% 0,17
|
|Euro
|21,4354
|21,4412
|% 0,25
|
|Sterlin
|24,5857
|24,7090
|% 0,11
|
|Frank
|21,8570
|21,9887
|% 0,14
|
|Riyal
|5,1961
|5,2222
|% 0,15
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.026
|2.027
|-8,13
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.272
|-4,36
|
|Cumhuriyet
|9.333
|9.474
|71,00
|
|Tam
|9.306
|9.548
|96,19
|
|Yarım
|4.555
|4.723
|64,00
|
|Çeyrek
|2.270
|2.354
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,38
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|15,89
|15,91
|-0,17
|
|B. Petrol
|76,72
|76,72
|-0,72
|