BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
11.05.2023 17:55
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
11/05/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 11 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150516
BIST
17:464.859
En Yüksek
|Değişim
|: 8,11%
|| 364,30
|Açılış
|: 4.492
|
|Önceki Kapanış
|: 4.494
|
4.872
En Düşük
4.492
17:4619,5898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0513
|Açılış
|: 21,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8200
|
19,6730
En Düşük
19,5155
17:4621,4268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0175
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,5654
En Düşük
21,2943
17:461.271,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,12
|Açılış
|: 1.271,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
|
1.286,24
En Düşük
1.264,78
BIST En Aktif Hisseler17:44
|HALKB
|11,33
|760.848.056
|% 10,00
|
|ALFAS
|267,40
|323.006.141
|% 10,00
|
|KRGYO
|17,82
|13.232.505
|% 10,00
|
|OZRDN
|13,97
|4.689.254
|% 10,00
|
|AKBNK
|18,49
|3.019.731.466
|% 9,99
|
|DURDO
|33,30
|55.742.455
|% -10,00
|
|ARSAN
|7,20
|5.691.211
|% -10,00
|
|CUSAN
|15,97
|68.778.523
|% -9,47
|
|GRTRK
|18,81
|1.095.843.346
|% -7,97
|
|BIGCH
|22,94
|1.588.709.170
|% -7,28
|
|THYAO
|137,40
|7.040.944.000
|% 8,36
|
|ISCTR
|14,10
|5.854.678.448
|% 9,98
|
|EREGL
|31,44
|4.465.438.631
|% 6,87
|
|SISE
|40,34
|4.187.882.538
|% 9,80
|
|KCHOL
|96,60
|4.172.295.422
|% 9,96
|
|ISCTR
|14,10
|5.854.678.448
|% 9,98
|
|EKGYO
|5,93
|1.982.433.863
|% 8,81
|
|YKBNK
|11,53
|3.215.342.559
|% 9,91
|
|SKBNK
|2,43
|490.267.323
|% 8,48
|
|KOZAL
|17,40
|3.197.038.075
|% 6,16
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5692
|19,5741
|% 0,18
|
|Euro
|21,3681
|21,3732
|% -0,33
|
|Sterlin
|24,4350
|24,5575
|% -0,60
|
|Frank
|21,7878
|21,9191
|% -0,35
|
|Riyal
|5,2040
|5,2301
|% 0,23
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.020
|2.020
|-10,18
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.272
|-3,29
|
|Cumhuriyet
|9.550
|9.656
|182,00
|
|Tam
|9.489
|9.772
|224,20
|
|Yarım
|4.652
|4.912
|176,00
|
|Çeyrek
|2.319
|2.449
|88,00
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,39
|-1,00
|
|Gümüş Gr.
|15,36
|15,38
|-0,58
|
|B. Petrol
|75,19
|75,19
|-1,22
|
Seans Raporu
17:44
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ODAS, SASA
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 340, 5 artarak (% 8.42 ) 4, 386
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARAN, DOHOL, ALFAS, SARKY, HLGYO, MEGAP, ISGYO, AKBNK, RYSAS, KRGYO
-
17:56
KFEIN, PRZMA, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 425, 24 artarak (% 8.54 ) 5, 407