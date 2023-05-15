BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
15.05.2023 17:50
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
15/05/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 15 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151480
BIST
18:054.501
En Yüksek
|Değişim
|: -6,14%
|| -294,40
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.700
En Düşük
4.475
18:0519,6645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1005
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2000
|
19,6821
En Düşük
19,3896
18:0521,4165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1760
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,0000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
18:051.276,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 11,26
|Açılış
|: 1.276,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.278,94
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|74,80
|4.648.312
|% 10,00
|
|FLAP
|5,83
|8.081.455
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|8.479.189
|% 9,98
|
|BEYAZ
|12,57
|14.923.235
|% 9,97
|
|DAGHL
|15,77
|40.730.981
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|257.223.635
|% -10,00
|
|AGHOL
|94,60
|116.818.290
|% -9,99
|
|TSKB
|3,97
|293.822.145
|% -9,98
|
|ULKER
|31,04
|273.936.675
|% -9,98
|
|BIMAS
|159,60
|2.057.224.299
|% -9,98
|
|THYAO
|124,40
|7.264.400.041
|% -6,18
|
|EREGL
|30,30
|3.254.235.917
|% -1,62
|
|SAHOL
|38,10
|2.813.905.499
|% -9,97
|
|KRDMD
|15,20
|2.653.854.237
|% -0,98
|
|ASELS
|40,52
|2.470.270.894
|% -1,79
|
|EKGYO
|5,93
|2.337.475.080
|% 3,13
|
|KRDMD
|15,20
|2.653.854.237
|% -0,98
|
|KOZAL
|17,49
|2.383.298.172
|% 3,61
|
|EREGL
|30,30
|3.254.235.917
|% -1,62
|
|DOHOL
|7,97
|776.269.442
|% -9,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6601
|19,6646
|% 0,51
|
|Euro
|21,3802
|21,3875
|% 0,69
|
|Sterlin
|24,5622
|24,6853
|% 1,19
|
|Frank
|21,8925
|22,0244
|% 0,86
|
|Riyal
|5,2281
|5,2544
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.017
|2.017
|6,38
|
|Altın Gr.
|1.276
|1.276
|11,23
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.505
|4.675
|-189,00
|
|Çeyrek
|2.246
|2.338
|-87,00
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,11
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|15,24
|15,25
|0,16
|
|B. Petrol
|75,32
|75,32
|1,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -296, 36 kaybederek (% -6.84 ) 4, 035
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KATMR, CEOEM, PSGYO, ONCSM, AVHOL, KLGYO, BEYAZ, BURCE, KZBGY, ATSYH
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARSAN, SAHOL, KCHOL, ISCTR, ULKER, ISFIN, DOHOL, YKBNK, AKBNK, AGHOL
-
17:58
BURVA, BURCE, GLBMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
Bu seansda işlem gören 231 hisse senedinden 72 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 148 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 11 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem