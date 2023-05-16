BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
16.05.2023 17:48
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
16/05/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 16 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151727
BIST
17:594.590
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 88,50
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.501
|
4.590
En Düşük
4.406
17:5919,7250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0707
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
17:5921,4501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0867
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,7594
En Düşük
21,3349
17:591.264,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -10,15
|Açılış
|: 1.264,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.264,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SDTTR
|96,25
|170.587.897
|% 10,00
|
|POLTK
|2.443,10
|6.672.144
|% 10,00
|
|EGPRO
|73,70
|72.998.126
|% 10,00
|
|BVSAN
|43,40
|77.131.983
|% 9,98
|
|SANEL
|17,97
|9.015.943
|% 9,98
|
|AEFES
|61,90
|742.316.361
|% -9,96
|
|DAGHL
|14,20
|125.074.509
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% -9,94
|
|GARAN
|26,94
|3.831.644.723
|% -9,60
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% -9,46
|
|KCHOL
|79,90
|9.464.263.010
|% -8,37
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% -9,46
|
|THYAO
|135,90
|6.914.216.239
|% 9,24
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% -9,94
|
|AKBNK
|15,77
|5.842.480.464
|% -9,21
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% -9,46
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% -9,94
|
|AKBNK
|15,77
|5.842.480.464
|% -9,21
|
|EKGYO
|6,47
|1.909.872.510
|% 9,11
|
|KOZAL
|19,00
|2.647.391.475
|% 8,63
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7205
|19,7245
|% 0,36
|
|Euro
|21,4331
|21,4572
|% 0,44
|
|Sterlin
|24,5698
|24,6930
|% 0,06
|
|Frank
|21,9297
|22,0618
|% 0,29
|
|Riyal
|5,2446
|5,2709
|% 0,34
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.994
|1.995
|-21,83
|
|Altın Gr.
|1.266
|1.266
|-8,54
|
|Cumhuriyet
|9.094
|9.231
|-128,00
|
|Tam
|9.062
|9.312
|-93,40
|
|Yarım
|4.441
|4.604
|-67,00
|
|Çeyrek
|2.214
|2.295
|-41,00
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|15,01
|15,03
|-0,21
|
|B. Petrol
|74,72
|74,72
|-0,51
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, KOZAA, PGSUS
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 14 artarak (% 1.14 ) 4, 095
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CEOEM, TUREX, MRGYO, OYAKC, BEYAZ, EUPWR, BVSAN, ONCSM, KLRHO, SANEL
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AEFES, ISCTR, DAGHL
-
17:59
ALMAD, HEDEF, AVHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında