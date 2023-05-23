BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
23.05.2023 17:46
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
23/05/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 23 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153152
BIST
18:054.471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 4,78
|Açılış
|: 4.467
|
|Önceki Kapanış
|: 4.466
|
4.499
En Düşük
4.436
18:0519,8593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0347
|Açılış
|: 21,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,1793
En Düşük
19,7348
18:0521,4359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0164
|Açılış
|: 22,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1500
|
22,0453
En Düşük
21,3710
18:051.255,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,45
|Açılış
|: 1.255,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,10
|
1.272,80
En Düşük
1.247,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BVSAN
|47,30
|158.187.924
|% 10,00
|
|POLTK
|2.815,60
|48.401.240
|% 10,00
|
|RODRG
|44,46
|15.906.341
|% 10,00
|
|BURCE
|97,45
|133.767.751
|% 9,99
|
|CELHA
|26,88
|12.788.263
|% 9,98
|
|SAMAT
|26,06
|10.550.782
|% -9,95
|
|MARKA
|26,10
|537.347
|% -9,94
|
|EUPWR
|78,05
|2.675.635.987
|% -9,45
|
|BJKAS
|12,82
|203.279.552
|% -7,50
|
|DESPC
|19,01
|10.639.703
|% -7,27
|
|SASA
|50,00
|4.034.189.166
|% 8,59
|
|THYAO
|134,40
|3.012.880.858
|% -0,81
|
|EUPWR
|78,05
|2.675.635.987
|% -9,45
|
|ASTOR
|51,00
|2.275.471.091
|% 0,69
|
|ISCTR
|10,37
|2.120.984.058
|% 0,88
|
|ISCTR
|10,37
|2.120.984.058
|% 0,88
|
|EKGYO
|6,28
|1.127.950.059
|% -2,79
|
|ODAS
|5,69
|670.696.979
|% 9,42
|
|YKBNK
|8,81
|1.052.576.661
|% 1,15
|
|AKBNK
|14,40
|1.595.114.539
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8516
|19,8565
|% 0,16
|
|Euro
|21,4095
|21,4294
|% -0,11
|
|Sterlin
|24,5884
|24,7117
|% 0,09
|
|Frank
|21,9621
|22,0944
|% -0,08
|
|Riyal
|5,2783
|5,3047
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|-4,65
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|9.418
|9.561
|276,00
|
|Tam
|9.371
|9.629
|299,76
|
|Yarım
|4.557
|4.780
|118,00
|
|Çeyrek
|2.272
|2.376
|66,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,46
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,98
|14,99
|-0,06
|
|B. Petrol
|76,88
|76,88
|0,89
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 98 artarak (% 0.59 ) 4, 953
-
17:58KGYO
Yüzde 5.70 oranında artışla 47.50 lira fiyatla işlem gören hissede 647, 643 adet işlem
-
17:56BURVA
Yüzde 8.91 oranında artışla 35.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 232, 803 adet işlem
-
17:55ODAS
Yüzde 7.88 oranında artışla 5.61 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 751, 068 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 4, 490 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 35, 512.00 milyon TL de