BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
25.05.2023 17:41
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
25/05/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 25 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153908
BIST
18:054.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 3,07
|Açılış
|: 4.440
|
|Önceki Kapanış
|: 4.425
|
4.471
En Düşük
4.404
18:0519,9346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0449
|Açılış
|: 21,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3000
|
19,9352
En Düşük
19,8779
18:0521,4017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0227
|Açılış
|: 22,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9000
|
21,5288
En Düşük
21,3598
18:051.246,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -5,21
|Açılış
|: 1.246,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,92
|
1.258,75
En Düşük
1.242,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRSAN
|179,30
|478.768.471
|% 10,00
|
|KLRHO
|27,72
|38.517.352
|% 10,00
|
|ALFAS
|323,90
|1.120.784.223
|% 9,98
|
|LINK
|38,38
|24.336.114
|% 9,97
|
|PAMEL
|171,00
|72.447.737
|% 9,97
|
|RODRG
|44,02
|88.970.155
|% -9,98
|
|SAMAT
|21,12
|60.397.180
|% -9,97
|
|MARKA
|21,16
|899.448
|% -9,96
|
|AVHOL
|25,02
|254.912.820
|% -9,94
|
|BURVA
|35,20
|133.717.310
|% -8,24
|
|THYAO
|134,10
|3.772.753.760
|% 0,98
|
|SASA
|48,62
|2.232.974.094
|% -4,01
|
|CWENE
|141,90
|2.022.993.895
|% 6,53
|
|EUPWR
|79,45
|2.017.784.489
|% 2,71
|
|ISCTR
|10,42
|1.754.564.717
|% 2,06
|
|EKGYO
|6,46
|1.514.286.384
|% 4,70
|
|ISCTR
|10,42
|1.754.564.717
|% 2,06
|
|YKBNK
|9,02
|1.342.046.696
|% 3,56
|
|AKBNK
|14,30
|1.522.538.360
|% 2,51
|
|ODAS
|5,71
|394.705.307
|% -0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9310
|19,9351
|% 0,23
|
|Euro
|21,3865
|21,4811
|% 0,48
|
|Sterlin
|24,4851
|24,6079
|% -0,15
|
|Frank
|21,9062
|22,0381
|% 0,08
|
|Riyal
|5,2984
|5,3250
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-10,41
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|-5,58
|
|Cumhuriyet
|9.164
|9.303
|-261,00
|
|Tam
|9.132
|9.382
|-233,64
|
|Yarım
|4.467
|4.589
|-129,00
|
|Çeyrek
|2.240
|2.294
|-58,00
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,88
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,62
|14,64
|-0,12
|
|B. Petrol
|75,41
|75,41
|-2,95
|