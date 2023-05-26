BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
26.05.2023 17:37
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
26/05/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 26 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154155
BIST
18:004.581
En Düşük
|Değişim
|: 3,45%
|| 152,68
|Açılış
|: 4.442
|
|Önceki Kapanış
|: 4.428
|
4.437
En Yüksek
4.605
18:0019,9757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0478
|Açılış
|: 21,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1000
|
20,3408
En Düşük
19,8993
18:0021,3794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0485
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
21,8075
En Düşük
21,3557
18:001.247,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,22
|Açılış
|: 1.247,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,00
|
1.274,05
En Düşük
1.242,19
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ADEL
|109,50
|29.261.440
|% 9,99
|
|KLRHO
|30,48
|200.628.919
|% 9,96
|
|ENSRI
|9,50
|37.319.928
|% 9,95
|
|TMSN
|51,00
|136.674.596
|% 9,91
|
|MARTI
|3,00
|33.500.560
|% 9,89
|
|SAMAT
|19,01
|276.737.917
|% -9,99
|
|MARKA
|19,05
|228.505
|% -9,97
|
|CANTE
|23,08
|354.937.615
|% -5,41
|
|LIDER
|73,40
|51.503.272
|% -3,99
|
|OYAYO
|10,53
|18.833.629
|% -2,86
|
|THYAO
|142,30
|7.796.653.740
|% 6,11
|
|ASELS
|43,74
|2.615.452.904
|% 8,70
|
|EKGYO
|7,04
|2.520.740.086
|% 8,98
|
|SASA
|50,25
|2.508.925.790
|% 3,35
|
|AKBNK
|14,51
|2.213.507.642
|% 1,47
|
|EKGYO
|7,04
|2.520.740.086
|% 8,98
|
|ISCTR
|10,54
|2.008.788.094
|% 1,15
|
|AKBNK
|14,51
|2.213.507.642
|% 1,47
|
|YKBNK
|9,16
|1.228.978.760
|% 1,55
|
|KOZAL
|19,69
|2.179.001.367
|% 4,51
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9649
|19,9738
|% 0,23
|
|Euro
|21,3709
|21,3761
|% -0,24
|
|Sterlin
|24,5422
|24,6652
|% 0,22
|
|Frank
|21,9264
|22,0585
|% 0,04
|
|Riyal
|5,3097
|5,3364
|% 0,18
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|1,55
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|2,07
|
|Cumhuriyet
|9.260
|9.400
|97,00
|
|Tam
|9.213
|9.465
|82,76
|
|Yarım
|4.474
|4.688
|106,00
|
|Çeyrek
|2.244
|2.330
|39,00
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,16
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|14,82
|14,84
|0,26
|
|B. Petrol
|76,91
|76,91
|0,65
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59PGSUS
Yüzde 6.52 oranında artışla 433.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 829, 955 adet işlem
-
17:58KZBGY
Yüzde 9.06 oranında artışla 17.69 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 189, 661 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 4, 576 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 34 üstünde . İşlem hacmi 51, 786.00 milyon TL de
-
17:57ENSRI
Yüzde 9.95 oranında artışla 9.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 660, 535 adet işlem
-
17:56PGSUS
Yüzde 6.37 oranında artışla 432.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 822, 073 adet işlem