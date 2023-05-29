BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
29.05.2023 17:35
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
29/05/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 29 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154432
BIST
18:054.769
En Düşük
|Değişim
|: 4,10%
|| 187,89
|Açılış
|: 4.696
|
|Önceki Kapanış
|: 4.581
|
4.622
En Yüksek
4.800
18:0520,0977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1315
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2500
|
20,1636
En Düşük
19,9311
18:0521,5666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1896
|Açılış
|: 22,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
21,7179
En Düşük
21,4132
18:051.255,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,05
|Açılış
|: 1.255,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.249,93
|
1.260,66
En Düşük
1.245,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRNYO
|4,18
|14.329.417
|% 10,00
|
|TMSN
|56,10
|59.700.859
|% 10,00
|
|KONYA
|2.865,50
|111.186.368
|% 10,00
|
|YYAPI
|2,31
|26.373.203
|% 10,00
|
|RYSAS
|39,60
|59.240.906
|% 10,00
|
|SAMAT
|17,11
|143.558.516
|% -9,99
|
|MARKA
|17,15
|2.733.864
|% -9,97
|
|SNKRN
|22,32
|769.009
|% -2,87
|
|AEFES
|57,45
|481.343.911
|% -2,71
|
|RALYH
|60,20
|61.620.474
|% -2,27
|
|THYAO
|146,00
|9.131.804.304
|% 2,60
|
|EREGL
|33,54
|3.527.003.701
|% 4,94
|
|ISCTR
|10,65
|3.236.559.889
|% 1,04
|
|EKGYO
|7,26
|3.007.389.571
|% 3,12
|
|ASELS
|48,10
|2.742.360.764
|% 9,97
|
|EKGYO
|7,26
|3.007.389.571
|% 3,12
|
|ISCTR
|10,65
|3.236.559.889
|% 1,04
|
|YKBNK
|9,34
|1.604.662.916
|% 1,97
|
|AKBNK
|14,89
|2.469.409.265
|% 2,62
|
|KRDMD
|17,84
|2.417.063.182
|% 7,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,0938
|20,0995
|% 0,67
|
|Euro
|21,5487
|21,5538
|% 0,83
|
|Sterlin
|24,7628
|24,8870
|% 0,75
|
|Frank
|22,1470
|22,2804
|% 0,75
|
|Riyal
|5,3429
|5,3697
|% 0,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|-2,03
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|5,89
|
|Cumhuriyet
|8.960
|9.095
|-222,00
|
|Tam
|8.909
|9.154
|-219,78
|
|Yarım
|4.367
|4.549
|-33,00
|
|Çeyrek
|2.190
|2.275
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,18
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,96
|14,98
|-0,00
|
|B. Petrol
|77,11
|77,11
|0,13
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AKSEN
Yüzde 7.47 oranında artışla 31.08 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 330, 063 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 4, 755 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 8 üstünde . İşlem hacmi 66, 275.00 milyon TL de
-
17:57IHYAY
Yüzde 7.06 oranında artışla 0.91 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 225, 022 adet işlem
-
17:55ETYAT
Yüzde 9.95 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 112, 794 adet işlem
-
17:54KLRHO
Yüzde 9.97 oranında artışla 33.52 lira fiyatla işlem gören hissede 496, 373 adet işlem