BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
12.06.2023 17:37
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
12/06/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 12 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158050
BIST
17:595.589
En Düşük
|Değişim
|: -0,67%
|| -37,51
|Açılış
|: 5.674
|
|Önceki Kapanış
|: 5.626
|
5.589
En Yüksek
5.730
17:5923,6490
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,2656
|Açılış
|: 23,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4400
|
23,7625
En Düşük
23,4260
17:5925,4801
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,3271
|Açılış
|: 25,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,5492
En Düşük
25,2290
17:591.488,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 13,92
|Açılış
|: 1.488,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474,46
|
1.497,73
En Düşük
1.476,79
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AVHOL
|47,30
|47.461.535
|% 10,00
|
|ISBTR
|46.310,00
|1.541.076
|% 10,00
|
|RYSAS
|46,42
|61.603.682
|% 10,00
|
|UZERB
|198,00
|4.439.081
|% 10,00
|
|IMASM
|17,60
|764.439.677
|% 10,00
|
|ISATR
|308.000,00
|308.000
|% -9,41
|
|OSMEN
|98,00
|163.157.100
|% -8,75
|
|ATSYH
|46,00
|6.068.263
|% -7,03
|
|RUBNS
|21,42
|151.274.946
|% -4,97
|
|MAGEN
|39,50
|170.505.384
|% -4,40
|
|THYAO
|183,50
|11.450.016.941
|% 3,73
|
|EREGL
|37,90
|5.181.810.111
|% 2,05
|
|TTKOM
|20,10
|3.681.857.752
|% 3,13
|
|TCELL
|37,18
|3.526.287.329
|% -0,43
|
|YKBNK
|11,88
|3.065.168.532
|% -4,04
|
|EKGYO
|7,77
|2.160.225.557
|% -3,24
|
|YKBNK
|11,88
|3.065.168.532
|% -4,04
|
|TTKOM
|20,10
|3.681.857.752
|% 3,13
|
|EREGL
|37,90
|5.181.810.111
|% 2,05
|
|SKBNK
|2,59
|349.302.723
|% -1,52
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6416
|23,6465
|% 1,13
|
|Euro
|25,4426
|25,4695
|% 1,26
|
|Sterlin
|29,4985
|29,6464
|% 0,61
|
|Frank
|25,9092
|26,0653
|% 0,44
|
|Riyal
|6,2877
|6,3193
|% 1,16
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|-2,97
|
|Altın Gr.
|1.486
|1.487
|12,31
|
|Cumhuriyet
|9.903
|10.051
|20,00
|
|Tam
|9.854
|10.110
|29,27
|
|Yarım
|4.827
|4.922
|53,00
|
|Çeyrek
|2.413
|2.461
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,06
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|18,23
|18,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,73
|72,73
|-2,06
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59BNTAS
Yüzde 4.67 oranında artışla 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 439, 923 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 81 artarak (% 0.03 ) 6, 283
-
17:58XU100
Endeks 5, 638 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 84, 560.00 milyon TL de
-
17:58PRKME
Yüzde 5.94 oranında artışla 16.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 204, 990 adet işlem
-
17:57IMASM
Yüzde 10.00 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 730, 975 adet işlem