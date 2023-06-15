BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
15.06.2023 17:39
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
15/06/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 15 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159069
BIST
17:495.473
En Düşük
|Değişim
|: 2,10%
|| 112,54
|Açılış
|: 5.398
|
|Önceki Kapanış
|: 5.361
|
5.378
En Yüksek
5.476
17:4923,6750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1045
|Açılış
|: 23,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5300
|
23,6758
En Düşük
23,4435
17:4925,8658
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,3656
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,8727
En Düşük
25,3574
17:491.488,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 17,71
|Açılış
|: 1.488,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.470,42
|
1.491,77
En Düşük
1.462,50
BIST En Aktif Hisseler17:49
|EUHOL
|1,98
|49.532.495
|% 10,00
|
|KLKIM
|53,90
|57.744.334
|% 10,00
|
|OSTIM
|3,85
|72.229.059
|% 10,00
|
|RHEAG
|5,94
|14.822.067
|% 10,00
|
|VKFYO
|21,02
|20.029.281
|% 9,99
|
|IHAAS
|152,40
|43.505.857
|% -9,98
|
|BURVA
|70,85
|134.619.501
|% -9,97
|
|BURCE
|158,10
|34.353.331
|% -9,97
|
|AYCES
|131,30
|183.811.948
|% -7,79
|
|AVOD
|3,26
|182.538.546
|% -7,12
|
|THYAO
|183,30
|6.734.144.910
|% 0,22
|
|SASA
|56,50
|4.715.170.987
|% 2,82
|
|AKBNK
|19,05
|4.127.133.667
|% 3,70
|
|YKBNK
|12,67
|3.616.640.812
|% 4,80
|
|ISCTR
|13,67
|3.012.524.467
|% 3,25
|
|YKBNK
|12,67
|3.616.640.812
|% 4,80
|
|ISCTR
|13,67
|3.012.524.467
|% 3,25
|
|AKBNK
|19,05
|4.127.133.667
|% 3,70
|
|ZOREN
|3,03
|621.521.872
|% 5,58
|
|EKGYO
|7,17
|797.178.872
|% 0,99
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6697
|23,6750
|% 0,44
|
|Euro
|25,8484
|25,8658
|% 1,43
|
|Sterlin
|30,0848
|30,2357
|% 1,17
|
|Frank
|26,3768
|26,5357
|% 1,31
|
|Riyal
|6,2923
|6,3239
|% 0,48
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|11,50
|
|Altın Gr.
|1.488
|1.488
|17,57
|
|Cumhuriyet
|9.776
|9.924
|-78,00
|
|Tam
|9.722
|9.987
|-68,26
|
|Yarım
|4.760
|4.874
|19,00
|
|Çeyrek
|2.380
|2.437
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|18,10
|18,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,25
|74,25
|1,05
|