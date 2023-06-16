BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
16.06.2023 17:41
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
16/06/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 16 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159480
BIST
17:565.487
En Düşük
|Değişim
|: -0,15%
|| -8,04
|Açılış
|: 5.519
|
|Önceki Kapanış
|: 5.495
|
5.467
En Yüksek
5.566
17:5623,6277
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0199
|Açılış
|: 23,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4000
|
23,6847
En Düşük
23,4480
17:5625,8207
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0428
|Açılış
|: 25,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
26,0088
En Düşük
25,5487
17:561.489,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,15
|Açılış
|: 1.489,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.489,54
|
1.497,33
En Düşük
1.475,52
BIST En Aktif Hisseler17:56
|AVHOL
|66,55
|105.349.049
|% 10,00
|
|KAPLM
|89,10
|38.018.811
|% 10,00
|
|PRKME
|17,60
|38.856.311
|% 10,00
|
|BMSTL
|61,05
|112.029.409
|% 10,00
|
|INGRM
|585,20
|55.453.197
|% 10,00
|
|ISBTR
|53.891,10
|502.087
|% -10,00
|
|BURCE
|142,30
|18.057.197
|% -9,99
|
|IDEAS
|31,36
|55.117.372
|% -9,99
|
|VKFYO
|18,92
|32.439.424
|% -9,99
|
|BURVA
|63,80
|4.082.307
|% -9,95
|
|THYAO
|181,50
|7.780.181.339
|% -0,82
|
|YKBNK
|12,87
|4.293.601.091
|% -0,92
|
|AKBNK
|19,08
|4.260.395.087
|% -0,78
|
|ISCTR
|13,60
|2.645.695.655
|% -1,45
|
|EREGL
|36,84
|2.536.499.193
|% 0,66
|
|YKBNK
|12,87
|4.293.601.091
|% -0,92
|
|EKGYO
|7,23
|1.771.184.174
|% 0,84
|
|AKBNK
|19,08
|4.260.395.087
|% -0,78
|
|ISCTR
|13,60
|2.645.695.655
|% -1,45
|
|KLGYO
|2,94
|328.924.920
|% 2,08
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6138
|23,6277
|% -0,08
|
|Euro
|25,8144
|25,8207
|% -0,17
|
|Sterlin
|30,2041
|30,3556
|% 0,16
|
|Frank
|26,3332
|26,4918
|% -0,36
|
|Riyal
|6,2856
|6,3171
|% -0,06
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|2,88
|
|Altın Gr.
|1.488
|1.489
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|9.881
|10.030
|106,00
|
|Tam
|9.837
|10.092
|105,10
|
|Yarım
|4.805
|4.887
|3,00
|
|Çeyrek
|2.403
|2.444
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,10
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|18,23
|18,24
|0,06
|
|B. Petrol
|75,92
|75,92
|0,25
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:59METUR
Yüzde -7.85 oranında düşüşle 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 119, 978 adet işlem
-
17:58KTLEV
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 784, 158 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 5, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 65, 597.00 milyon TL de
-
17:57EUKYO
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 822, 814 adet işlem
-
17:56DOHOL
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 9.25 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 814, 266 adet işlem