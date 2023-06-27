BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
27.06.2023 11:50
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
27/06/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 27 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162624
BIST
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12:355.759
En Düşük
|Değişim
|: 0,46%
|| 26,25
|Açılış
|: 5.725
|
|Önceki Kapanış
|: 5.733
|
5.693
En Yüksek
5.767
12:3526,0364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1326
|Açılış
|: 25,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,9500
|
26,2046
En Düşük
25,5158
12:3528,5227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,2117
|Açılış
|: 28,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3000
|
28,5679
En Düşük
27,8733
12:351.610,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,92
|Açılış
|: 1.610,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,87
|
1.621,63
En Düşük
1.580,29
BIST En Aktif Hisseler12:35
|BRYAT
|1.373,30
|173.625.591
|% 10,00
|
|UFUK
|70,95
|4.070.725
|% 10,00
|
|ACSEL
|78,70
|34.380.579
|% 9,99
|
|ALCAR
|559,30
|78.857.543
|% 9,99
|
|MAKTK
|4,74
|152.385.862
|% 9,98
|
|IMASM
|15,08
|989.824.311
|% -9,97
|
|MAKIM
|26,90
|14.244.317
|% -4,68
|
|ARASE
|163,10
|38.847.745
|% -3,61
|
|MACKO
|87,10
|23.057.160
|% -3,60
|
|PASEU
|31,20
|179.961.953
|% -3,17
|
|THYAO
|193,70
|3.379.027.826
|% 1,41
|
|ASTOR
|66,45
|2.985.145.855
|% 9,93
|
|KOZAL
|24,80
|1.369.465.909
|% -1,04
|
|ISCTR
|14,06
|1.361.523.063
|% 0,07
|
|IMASM
|15,08
|989.824.311
|% -9,97
|
|ZOREN
|3,46
|416.558.472
|% 7,12
|
|EKGYO
|7,40
|735.280.245
|% -0,67
|
|ODAS
|7,39
|578.325.460
|% 8,04
|
|YKBNK
|12,98
|905.897.858
|% -1,14
|
|IMASM
|15,08
|989.824.311
|% -9,97
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0284
|26,0364
|% 0,51
|
|Euro
|28,5129
|28,5227
|% 0,75
|
|Sterlin
|33,0353
|33,2010
|% 0,37
|
|Frank
|28,9967
|29,1714
|% 0,42
|
|Riyal
|6,9234
|6,9581
|% 0,29
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.925
|1,28
|
|Altın Gr.
|1.608
|1.609
|2,86
|
|Cumhuriyet
|10.687
|10.849
|337,00
|
|Tam
|10.626
|10.913
|346,23
|
|Yarım
|5.134
|5.343
|19,00
|
|Çeyrek
|2.575
|2.671
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,90
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,14
|19,15
|0,12
|
|B. Petrol
|72,89
|72,89
|-1,46
|