BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
07.07.2023 17:42
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
07/07/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 7 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167428
BIST
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17:526.197
En Düşük
|Değişim
|: 0,92%
|| 56,23
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
17:5226,0655
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0073
|Açılış
|: 26,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0011
17:5228,5447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1208
|Açılış
|: 28,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
17:521.619,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 16,91
|Açılış
|: 1.619,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.619,79
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler17:52
|SKTAS
|3,75
|30.223.493
|% 33,93
|
|DOBUR
|46,86
|21.140.598
|% 10,00
|
|HKTM
|55,00
|192.998.774
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,39
|476.422
|% 10,00
|
|EUPWR
|104,00
|1.694.459.498
|% 9,99
|
|IHAAS
|29,98
|211.416.720
|% -9,97
|
|MACKO
|88,35
|343.304.396
|% -8,92
|
|KLNMA
|11,50
|971.338
|% -8,22
|
|RAYSG
|32,18
|115.707.904
|% -5,02
|
|YAYLA
|7,25
|155.021.263
|% -4,23
|
|ASTOR
|83,55
|8.303.243.427
|% 7,32
|
|THYAO
|216,10
|6.331.007.437
|% -0,23
|
|EKGYO
|8,42
|5.240.747.274
|% 6,05
|
|EREGL
|39,08
|4.324.532.336
|% 1,77
|
|TUPRS
|90,90
|3.526.746.611
|% 3,24
|
|EKGYO
|8,42
|5.240.747.274
|% 6,05
|
|ZOREN
|3,56
|574.038.237
|% -0,28
|
|DOHOL
|10,98
|1.549.177.364
|% 5,78
|
|YKBNK
|12,97
|1.812.058.996
|% -0,38
|
|KRDMD
|24,30
|2.798.648.912
|% 4,92
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0548
|26,0655
|% -0,03
|
|Euro
|28,5375
|28,5447
|% 0,42
|
|Sterlin
|33,3181
|33,4852
|% 0,57
|
|Frank
|29,1773
|29,3531
|% 0,56
|
|Riyal
|6,9232
|6,9579
|% -0,12
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|21,67
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|11,44
|
|Cumhuriyet
|10.772
|10.935
|14,00
|
|Tam
|10.413
|10.661
|-5,00
|
|Yarım
|5.215
|5.355
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.615
|2.678
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,12
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|19,31
|19,33
|0,27
|
|B. Petrol
|77,40
|77,40
|0,90
|